Чоловічі одиночні змагання у лижній акробитиці на зимових Олімпійських іграх-2026 знову перенесли. Причиною стали несприятливі погодні умови.

Про зміни у розкладі зазначається на офіційному сайті Ігор-2026.

Змагання у лижній акробатиці на ОІ-2026 пенесли

Чоловіки мали провести кваліфікацію в одиночному турнірі як і жінки ще у вівторок, 17 лютого. Проте тоді обидві кваліфікації скасували того дня через сильний снігопад у Лівіньйо.

Жінкам вдалося провести кваліфікацію та фінал у середу, 18 лютого. Чоловічі змагання були заплановані на четвер, 19 лютого, але їх знову перенесли через несприятливі погодні умови.

Нова дата проведення одиночних змагань у лижній акробатиці – п’ятниця, 20 лютого:

перший раунд кваліфікації – початок о 11:30 за київським часом;

другий раунд кваліфікації – початок о 12:15;

Фінал (розіграш медалей) – початок о 14:25.

Нагадаємо, у чоловічій кваліфікації Україну представлять четверо атлетів: Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнєцов та Дмитро Котовський.

Жіночі одиночні змагання виграла представниця Китаю Сюй Ментао. Жодна з українок кваліфікацію не змогла подолати. Найкращий результат показала Ангеліна Брикіна, яка посіла 13 місце.

