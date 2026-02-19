Змагання чоловіків у лижній акробатиці на Олімпіаді перенесено: нова дата
- Чоловічі змагання з лижної акробатики на ОІ-2026 знову перенесли через погодні умови в Лівіньйо.
- Організатори призначили нову дату кваліфікації та фіналу.
- Україну в кваліфікації представлять четверо спортсменів.
Чоловічі одиночні змагання у лижній акробитиці на зимових Олімпійських іграх-2026 знову перенесли. Причиною стали несприятливі погодні умови.
Про зміни у розкладі зазначається на офіційному сайті Ігор-2026.
Змагання у лижній акробатиці на ОІ-2026 пенесли
Чоловіки мали провести кваліфікацію в одиночному турнірі як і жінки ще у вівторок, 17 лютого. Проте тоді обидві кваліфікації скасували того дня через сильний снігопад у Лівіньйо.
Жінкам вдалося провести кваліфікацію та фінал у середу, 18 лютого. Чоловічі змагання були заплановані на четвер, 19 лютого, але їх знову перенесли через несприятливі погодні умови.
Нова дата проведення одиночних змагань у лижній акробатиці – п’ятниця, 20 лютого:
- перший раунд кваліфікації – початок о 11:30 за київським часом;
- другий раунд кваліфікації – початок о 12:15;
- Фінал (розіграш медалей) – початок о 14:25.
Нагадаємо, у чоловічій кваліфікації Україну представлять четверо атлетів: Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнєцов та Дмитро Котовський.
Жіночі одиночні змагання виграла представниця Китаю Сюй Ментао. Жодна з українок кваліфікацію не змогла подолати. Найкращий результат показала Ангеліна Брикіна, яка посіла 13 місце.