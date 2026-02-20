Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть із 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У змаганнях беруть участь майже 3 тис. спортсменів із 85 країн. Вони розігрують 116 комплектів нагород у 16 олімпійських дисциплінах.

Україна на Олімпійських іграх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту: фігурне катання, біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, скелетон, лижні перегони, санний спорт, лижне двоборство, шорт-трек, сноубординг та стрибки з трампліна.

Зараз дивляться

Факти ICTV ведуть медальний залік команд на Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпіади-2026

Після 13-го змагального дня лідерство у медальному заліку за Норвегією. Загалом представники вже 27 команд, які беруть участь в Олімпіаді, здобули медалі.

  • 1. Норвегія – 16+8+10 = 34 медалі;
  • 2. США – 9+12+6 = 27;
  • 3. Італія – 9+5+12 = 26;
  • 4. Франція – 6+8+5 = 19;
  • 5. Нідерланди – 6+7+3 = 16;
  • 6. Швеція – 6+6+3 = 15;
  • 7. Швейцарія – 6+4+4 = 14;
  • 8. Німеччина – 5+8+8 = 21;
  • 9. Австрія – 5+8+5 = 18;
  • 10. Японія – 5+7+12 = 24;
  • 11. Канада – 4+5+6 = 15;
  • 12. Китай – 3+3+4 = 10;
  • 13. Австралія – 3+2+1 = 6;
  • 14. Велика Британія – 3+0+0 = 3;
  • 15. Корея – 2+2+3 = 7;
  • 16. Чехія – 2+2+0 = 4;
  • 17. Словенія – 2+1+1 = 4;
  • 18. Іспанія – 1+0+1 = 2;
  • 19. Бразилія – 1+0+0 = 1;
  • 19. Казахстан – 1+0+0 = 1;
  • 21. Польща – 0+3+1 = 4;
  • 22. Нова Зеландія – 0+2+1 = 3;
  • 23. Фінляндія – 0+1+4 = 5;
  • 24. Латвія – 0+1+1 = 2;
  • 25. Грузія – 0+1+0 = 1;
  • 26. Болгарія – 0+0+2 = 2;
  • 27. Бельгія – 0+0+1 = 1.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах українська команда поверталася з однією медаллю. В обох випадках на подіум підднімався фристайліст Олександр Абраменко.

У Пхенчхані-2018 він здобув золото, а в Пекіні-2022 – срібло.

На Олімпіаді у Пекіні медальний залік виграла команда Норвегії. Другою була Німеччина, а трійку лідерів замкнув Китай.

Факти ICTV також писали, де дивитися онлайн трансляцію Олімпійських ігор-2026 в Україні.

Читайте також
Олімпійські ігри-2026: розклад спортивних змагань
Олімпійські ігри 2026 розклад

Пов'язані теми:

зимові види спортуОлімпійські ігри
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.