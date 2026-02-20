Зимові Олімпійські ігри-2026 в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо офіційно стартували з офіційної церемонії відкриття, яка відбулася 6 лютого, та триватимуть до 22 лютого 2026 року.

Це треті зимові Олімпійські ігри, та четверті загалом, які прийматиме Італія. У 1956 році Кортіна-д’Ампеццо вже приймала зимову Олімпіаду.

Змагання проходять на 25 олімпійських об’єктах у чотирьох кластерах у північній частині Італії.

В Олімпіаді-2026 беруть участь близько 3 тис. спортсменів із 85 країн, які розіграють 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.

На Іграх-2026 також дебютує такий вид спорту, як скі-альпінізм. Факти ICTV представляють розклад Олімпійських ігор-2026.

Розклад Олімпійських ігор-2026

Змагання у деяких дисциплінах, зокрема у керлінгу, гірськолижному спорті, санному спорті, стрибках з трампліна, сноубордингу та хокеї з шайбою, стартували ще до офіційної церемонії Олімпійських ігор.

4 лютого

20:05. Керлінг. Швеція – Корея. Попередній раунд – сесія 1 (мікст);

20:05. Керлінг. Велика Британія – Норвегія. Попередній раунд – сесія 1 (мікст);

20:05. Керлінг. Канада – Чехія. Попередній раунд – сесія 1 (мікст);

20:05. Керлінг. Естонія – Швейцарія. Попередній раунд – сесія 1 (мікст).

5 лютого

11:05. Керлінг. Велика Британія – Естонія. Попередній раунд – сесія 2 (мікст);

11:05. Керлінг. Швеція – Чехія. Попередній раунд – сесія 2 (мікст);

11:05. Керлінг. Норвегія – США. Попередній раунд – сесія 2 (мікст);

11:05. Керлінг. Корея – Італія. Попередній раунд – сесія 2 (мікст);

15:35. Керлінг. Норвегія – Канада. Попередній раунд – сесія 3 (мікст);

15:35. Керлінг. США – Швейцарія. Попередній раунд – сесія 3 (мікст);

20:05. Керлінг. Канада – Італія. Попередній раунд – сесія 4 (мікст);

20:05. Керлінг. Швейцарія – Корея. Попередній раунд – сесія 4 (мікст);

20:05. Керлінг. Естонія – Швеція. Попередній раунд – сесія 4 (мікст);

20:05. Керлінг. Чехія – Велика Британія. Попередній раунд – сесія 4 (мікст);

13:10. Хокей. Швеція – Німеччина. Попередній раунд. Група B (ж);

15:40. Хокей. Італія – Франція. Попередній раунд. Група B (ж);

17:40. Хокей. США – Чехія. Попередній раунд. Група A (ж);

22:10. Хокей. Фінляндія – Канада. Попередній раунд. Група A (ж);

20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 1 (ч);

21:15. Сноуборд. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 2 (ч);

22:00. Сноуборд. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 3 (ч).

6 лютого

10:55. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду;

12:35. Фігурне катання. Командні змагання. Парне катання;

14:35. Фігурне катання. Командні змагання. Одиночне катання (ж);

11:05. Керлінг. Швеція – Велика Британія. Попередній раунд – сесія 5 (мікст);

11:05. Керлінг. Італія – Швейцарія. Попередній раунд – сесія 5 (мікст);

11:05. Керлінг. США – Канада. Попередній раунд – сесія 5 (мікст);

15:35. Керлінг. Чехія – США. Попередній раунд – сесія 6 (мікст);

15:35. Керлінг. Естонія – Італія. Попередній раунд – сесія 6 (мікст);

15:35. Керлінг. Корея – Велика Британія. Попередній етап – сесія 6 (мікст);

15:35. Керлінг. Швеція – Норвегія. Попередній раунд – сесія 6 (мікст);

13:10. Хокей. Франція – Японія. Попередній раунд. Група B (ж);

15:40. Хокей. Чехія – Швейцарія. Попередній раунд. Група B (ж).

7 лютого

11:05. Керлінг. Велика Британія – Канада. Попередній етап – сесія 7 (мікст);

11:05. Керлінг. Швейцарія – Швеція. Попередній етап – сесія 7 (мікст);

15:35. Керлінг. Естонія – Норвегія. Попередній етап – сесія 8 (мікст);

15:35. Керлінг. Чехія – Корея. Попередній етап – сесія 8 (мікст);

15:35. Керлінг. Швеція – Італія. Попередній етап – сесія 8 (мікст);

15:35. Керлінг. Велика Британія – США. Попередній етап – сесія 8 (мікст);

20:05. Керлінг. Корея – США. Попередній етап – сесія 9 (мікст);

20:05. Керлінг. Канада – Естонія. Попередній етап – сесія 9 (мікст);

20:05. Керлінг. Чехія – Швейцарія. Попередній етап – сесія 9 (мікст);

20:05. Керлінг. Норвегія – Італія. Попередній етап – сесія 9 (мікст);

11:30. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація – спроба 1 (ж);

12:35. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація – спроба 2 (ж);

15:00. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація – спроба 1 (ж);

16:05. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація – спроба 2 (ж);

12:30. Гірські лижі. Швидкісний спуск (ч) – Розіграш медалей;

13:10. Хокей. Німеччина – Японія. Попередній етап. Група B (ж);

15:40. Хокей. Швеція – Італія. Попередній етап. Група B (ж);

17:40. Хокей. США – Фінляндія. Попередній етап. Група A (ж);

22:10. Хокей. Швейцарія – Канада. Попередній етап. Група A (ж);

14:00. Лижні перегони. Скіатлон 10 км+10 км (ж) – Розіграш медалей;

17:00. Ковзанярський спорт. 3 000 м. (ж) – Розіграш медалей;

18:00. Санний спорт. Одиночки – спроба 1 (ч);

19:32. Санний спорт. Одиночки – спроба 2 (ч);

19:45. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін – раунд 1 (ж);

20:57. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін. Фінал (ж) – Розіграш медалей;

20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Фінал – спроба 1 (ч);

20:53. Сноуборд. Біг-ейр. Фінал – спроба 2 (ч);

21:17. Сноуборд. Біг-ейр. Фінал – спроба 3 (ч) – Розіграш медалей;

20:45. Фігурне катання. Командні змагання. Одиночні катання (ч) – коротка програма;

23:05. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду – довільний танець.

8 лютого

10:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація (ж);

10:30. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація (ч);

11:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Відбірковий заїзд (ж);

11:30. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Заїзд на вибування (ч);

14:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу (ж);

14:24. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу (ч);

14:48. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу (ж);

15:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу (ч);

15:12. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Півфінали (ж);

15:19. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом . Півфінали (ч);

15:26. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Малий фінал (ж) – Розіграш медалей;

15:29. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Великий фінал (ж) – Розіграш медалей;

15:36. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Малий фінал (ч) – Розіграш медалей;

15:39. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Великий фінал (ч) – Розіграш медалей;

20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 1 (ж);

21:15. Сноуборд. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 2 (ж);

22:00. Сноуборд. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 3 (ж);

11:05. Керлінг. Норвегія – Чехія. Попередній етап – сесія 10 (мікст);

11:05. Керлінг. Корея – Естонія. Попередній етап – сесія 10 (мікст);

15:35. Керлінг. Канада – Швеція. Попередній етап – сесія 11 (мікст);

15:35. Керлінг. Велика Британія – Швейцарія. Попередній етап – сесія 11 (мікст);

15:35. Керлінг. США – Естонія. Попередній етап – сесія 11 (мікст);

15:35. Керлінг. Італія – Чехія. Попередній етап – сесія 11 (мікст);

20:05. Керлінг. Італія – Велика Британія. Попередній етап – сесія 12 (мікст);

20:05. Керлінг. США – Швеція. Попередній етап – сесія 12 (мікст);

20:05. Керлінг. Швейцарія – Норвегія. Попередній етап – сесія 12 (мікст);

20:05. Керлінг. Канада – Корея. Попередній етап – сесія 12 (мікст);

12:30. Гірські лижі. Швидкісний спуск (ж) – Розіграш медалей;

13:30. Лижні гонки. Скіатлон 10 км+10 км (ч) – Розіграш медалей;

15:05. Біатлон. Змішана естафета 4х6 км – Розіграш медалей;

17:00. Ковзанярський спорт. 5 000 м (ч) – Розіграш медалей;

17:40. Хокей. Франція – Швеція. Попередній етап. Група B (ж);

22:10. Хокей. Чехія – Фінляндія. Попередній етап. Група А (ж);

18:00. Санний спорт. Одиночні змагання – спроба 3 (ч);

19:34. Санний спорт. Одиночні змагання – спроба 4 (ч) – Розіграш медалей;

20:30. Фігурне катання. Командні змагання. Парне катання;

21:45. Фігурне катання. Командні змагання. Одиночні катання (ж). ДП;

22:55. Фігурне катання. Командні змагання. Одиночні катання (ч). ДП – Розіграш медалей.

9 лютого

11:05. Керлінг. Швейцарія – Канада. Попередній етап – сесія 13 (мікст);

11:05. Керлінг. Італія – США. Попередній етап – сесія 13 (мікст);

11:05. Керлінг. Норвегія – Корея. Попередній етап – сесія 13 (мікст);

11:05. Керлінг. Чехія – Естонія. Попередній етап – сесія 13 (мікст);

19:05. Керлінг. Півфінал (мікст);

19:05. Керлінг. Півфінал (мікст);

11:30. Гірські лижі. Комбінація. Швидкісний спуск (ч);

15:00. Гірські лижі. Командна комбінація. Слалом (ч) – Розіграш медалей;

13:10. Хокей. Японія – Італія. Попередній етап. Група B (ж);

17:40. Хокей. Німеччина – Франція. Попередній етап. Група B (ж);

21:40. Хокей. Швейцарія – США. Попередній етап. Група A (ж);

22:10. Хокей. Канада – Чехія. Попередній етап. Група A (ж);

13:30. Фристайл. Слоупстайл. Фінал (ж) – спроба 1;

13:59. Фристайл. Слоупстайл. Фінал (ж) – спроба 2;

14:28. Фристайл. Слоупстайл. Фінал (ж) – спроба 3 – Розіграш медалей;

18:00. Санний спорт. Одиночки (ж) – заїзд 1;

19:32. Санний спорт. Одиночки (ж) – заїзд 2;

18:30. Ковзанярський спорт. 1 000 м (ж) – Розіграш медалей;

20:00. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін – раунд 1 (ч);

21:12. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін. Фінал (ч) – Розіграш медалей;

20:20. Фігурне катання. Танці на льоду, ритм-танець;

20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Фінал (ж) спроба 1;

20:52. Сноуборд. Біг-ейр. Фінал (ж) – спроба 2;

21:15. Сноуборд. Біг-ейр. Фінал (ж) – спроба 3 – Розіграш медалей;

10 лютого

10:15. Лижні гонки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація (ж);

10:55. Лижні гонки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація (ч);

12:45. Лижні гонки. Спринт. Класичний стиль. Чвертьфінали (ж);

13:15. Лижні гонки. Спринт. Класичний стиль. Чвертьфінали (ч);

13:45. Лижні гонки. Спринт. Класичний стиль. Півфінали (ж);

13:57. Лижні гонки. Спринт. Класичний стиль. Півфінали (ч);

14:13. Лижні гонки Спринт. Класичний стиль. Фінал (ж) – Розіграш медалей;

14:25. Лижні гонки. Спринт. Класичний стиль. Фінал (ч) – Розіграш медалей;

11:30. Гірські лижі. Комбінація. Швидкісний спуск (ж);

15:00. Гірські лижі. Комбінація. Слалом (ж) – Розіграш медалей;

11:30. Шорт-трек. 500 м. Попередні забіги (ж);

12:08. Шорт-трек. 1 000 м. Попередні забіги (ч);

12:53. Шорт-трек. 1/4 фіналу. Змішана естафета;

13:23. Шорт-трек. Півфінали. Змішана естафета;

13:48. Шорт-трек. Фінал B. Змішана естафета;

13:56. Шорт-трек. Фінал A. Змішана естафета – Розіграш медалей;

12:15. Фристайл. Могул. Кваліфікація (ч);

13:30. Фристайл. Слоупстайл. Фінал – спроба 1 (ч);

13:59. Фристайл. Слоупстайл. Фінал – спроба 2 (ч);

14:28. Фристайл. Слоупстайл. Фінал – спроба 3 (ч) – Розіграш медалей;

15:15. Фристайл. Могул. Кваліфікація (ж);

13:10. Хокей. Японія – Швеція. Попередній етап. Група B (ж);

17:40. Хокей. Італія – Німеччина. Попередній етап. Група B (ж);

21:10. Хокей. Канада – США. Попередній етап. Група А (ж);

22:10. Хокей. Фінляндія – Швейцарія. Попередній етап. Група А (ж);

14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, 20 км (ч) – Розіграш медалей;

15:05. Керлінг. Матч за третє місце (мікст) – Розіграш медалей;

19:05. Керлінг. Фінал (мікст) – Розіграш медалей;

18:00. Санний спорт. Одиночки – заїзд 3 (ж);

19:41. Санний спорт. Одиночки – заїзд 4 (ж) – Розіграш медалей;

19:30. Фігурне катання. Одиночне катання (ч). Коротка програма;

19:45. Стрибки з трампліна. Змішані команди. Раунд 1;

21:00. Стрибки з трампліна. Змішані команди. Фінал – Розіграш медалей.

11 лютого

11:00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна;

11:30. Сноуборд. Хафпайп. Кваліфікація – спроба 1 (ж);

12:27. Сноуборд. Хафпайп. Кваліфікація – спроба 2 (ж);

20:30. Сноуборд. Хафпайп. Кваліфікація – спроба 1 (ч);

21:27. Сноуборд. Хафпайп. Кваліфікація – спроба 2 (ч);

12:00. Фрістайл. Могул. Кваліфікація 2 (ж);

12:30. Гірські лижі. Супергігант (ч) – Розіграш медалей;

13:10. Хокей. Японія – Швеція. Група В (ж);

17:40. Хокей. Словаччина – Фінляндія. Група A (ч);

21:10. Хокей. Канада – США. Група А (ж);

22:10. Хокей. Швеція – Італія. Група В (ч);

14:45. Лижне двоборство. Гонка на 10 км – Розіграш медалей;

15:15. Біатлон. Індивідуальна гонка, 15 км (ж) – Розіграш медалей;

15:15. Фристайл. Могул. Фінал 1 (ж);

15:55. Фристайл. Могул. Фінал 2 (ж) – Розіграш медалей;

18:00. Санний спорт. Двійки – заїзд 1 (ж);

18:40. Санний спорт. Двійки – заїзд 1 (ч);

19:48. Санний спорт. Двійки – заїзд 2 (ж) – Розіграш медалей;

20:37. Санний спорт. Двійки – заїзд 2 (ч) – Розіграш медалей;

19:30. Ковзанярський спорт. 1 000 м (ч) – Розіграш медалей;

20:05. Керлінг. Швеція – Італія. Груповий етап – сесія 1 (ч);

20:05. Керлінг. Канада – Німеччина. Груповий етап – сесія 1 (ч);

20:05. Керлінг. Чехія – США. Груповий етап – сесія 1 (ч);

20:05. Керлінг. Китай – Велика Британія. Груповий етап – сесія 1 (ч);

20:30. Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма – Розіграш медалей;

12 лютого

10:05. Керлінг. Корея – США. Груповий етап – сесія 1 (ж);

10:05. Керлінг. Японія – Швеція. Груповий етап – сесія 1 (ж);

10:05. Керлінг. Італія – Швейцарія. Груповий етап – сесія 1 (ж);

10:05. Керлінг. Канада – Данія. Груповий етап – сесія 1 (ж);

15:05. Керлінг. Норвегія – Німеччина. Груповий етап – сесія 2 (ч);

15:05. Керлінг. США – Швейцарія. Груповий етап – сесія 2 (ч);

15:05. Керлінг. Велика Британія – Швеція. Груповий етап – сесія 2 (ч);

20:05. Керлінг. Китай – Велика Британія. Груповий етап – сесія 2 (ж);

20:05. Керлінг. Італія – Корея. Груповий етап – сесія 2 (ж);

20:05. Керлінг. Данія – Японія. Груповий етап – сесія 2 (ж);

20:05. Керлінг. Швеція – США. Груповий етап – сесія 2 (ж);

10:30. Скелетон. Заїзд 1 (ч);

12:08. Скелетон. Заїзд 2 (ч);

11:00. Фристайл. Могул. Кваліфікація 2 (ч);

13:15. Фристайл. Могул. Фінал 1 (ч);

13:55. Фристайл. Могул. Фінал 2 (ч) – Розіграш медалей;

11:00. Сноуборд. Крос. Рейтинговий заїзд 1 (ч);

11:55. Сноуборд. Крос. Рейтинговий заїзд 2 (ч);

14:45. Сноуборд. Крос. 1/8 фіналу (ч);

15:18. Сноуборд. Крос. Чвертьфінали (ч);

15:39. Сноуборд. Крос. Півфінали (ч);

15:56. Сноуборд. Крос. Малий фінал (ч);

16:01. Сноуборд. Крос. Фінал (ч) – Розіграш медалей;

20:30. Сноуборд. Хафпайп. Фінал – спроба 1 (ж);

20:58. Сноуборд. Хафпайп. Фінал – спроба 2 (ж);

21:25. Сноуборд. Хафпайп. Фінал – спроба 3 (ж) – Розіграш медалей;

12:30. Гірські лижі. Супергігант (ж) – Розіграш медалей;

13:10. Хокей. Японія – Швеція. Група В (ж);

13:10. Хокей. Швейцарія – Франція. Група C (ч);

17:40. Хокей. Чехія – Канада. Група A (ч);

22:10. Хокей. Канада – США. Група А (ж);

22:10. Хокей. Латвія – США. Група B (ч);

22:10. Хокей. Німеччина – Данія. Група C (ч);

14:00. Лижні гонки. Роздільний старт, 10 км. Вільний стиль (ж) – Розіграш медалей;

17:30. Ковзанярський спорт. 5 000 м (ж) – Розіграш медалей;

19:30. Санний спорт. Командна естафета – Розіграш медалей;

21:15. Шорт-трек. 500 м (ж). Чвертьфінали;

21:29. Шорт-трек. 1 000 м (ч). Чвертьфінали;

21:58. Шорт-трек. 500 м (ж). Півфінали;

22:05. Шорт-трек. 1 000 м (ч). Півфінали;

22:26. Шорт-трек. 500 м (ж). Фінал B;

22:31. Шорт-трек. 500 м (ж). Фінал A – Розіграш медалей;

22:37. Шорт-трек. 1 000 м (ч). Фінал B;

22:43. Шорт-трек. 1 000 м (ч). Фінал A – Розіграш медалей;

13 лютого

10:05. Керлінг. Канада – США. Груповий етап – сесія 3 (ч);

10:05. Керлінг. Велика Британія – Італія. Груповий етап – сесія 3 (ч);

10:05. Керлінг. Китай – Норвегія. Груповий етап – сесія 3 (ч);

10:05. Керлінг. Швейцарія – Чехія. Груповий етап – сесія 3 (ч);

15:05. Керлінг. Данія – Швеція. Груповий етап – сесія 3 (ж);

15:05. Керлінг. Китай – Швейцарія. Груповий етап – сесія 3 (ж);

15:05. Керлінг. США – Канада. Груповий етап – сесія 3 (ж);

15:05. Керлінг. Велика Британія – Корея. Груповий етап – сесія 3 (ж);

20:05. Керлінг. Швейцарія – Китай. Груповий етап – сесія 4 (ч);

20:05. Керлінг. Чехія – Норвегія. Груповий етап – сесія 4 (ч);

20:05. Керлінг. Німеччина – Італія. Груповий етап – сесія 4 (ч);

20:05. Керлінг. Канада – Швеція. Груповий етап – сесія 4 (ч);

11:00. Сноуборд. Крос. Рейтинговий заїзд 1 (ж);

11:55. Сноуборд. Крос. Рейтинговий заїзд 2 (ж);

14:30. Сноуборд. Крос. 1/8 фіналу (ж);

15:03. Сноуборд. Крос. Чвертьфінали (ж);

15:24. Сноуборд. Крос. Півфінали (ж);

15:41. Сноуборд. Крос. Малий фінал (ж);

15:46. Сноуборд. Крос. Фінал (ж) – Розіграш медалей;

20:30. Сноуборд. Хафпайп. Фінал – спроба 1 (ч);

20:58. Сноуборд. Хафпайп. Фінал – спроба 2 (ч);

21:25. Сноуборд. Хафпайп. Фінал – спроба 3 (ч) – Розіграш медалей;

13:00. Лижні гонки. Роздільний старт. 10 км, вільний стиль (ч) – Розіграш медалей;

13:10. Хокей. Італія – Словаччина. Група B (ч)

13:10. Хокей. Фінляндія – Швеція. Група C (ч)

17:40. Хокей. Франція – Чехія. Група A (ч)

17:40. Хокей. Чвертьфінал (ж)

22:10. Хокей. Канада – Швейцарія. Група B (ч);

22:10. Хокей. Чвертьфінал (ж);

15:00. Біатлон. Спринт. 10 км (ч) – Розіграш медалей;

17:00. Ковзанярський спорт. 10 000 м (ч) – Розіграш медалей;

17:00. Скелетон. Заїзд 1 (ж);

18:45. Скелетон. Заїзд 2 (ж);

20:30. Скелетон. Заїзд 3 (ч);

22:14. Скелетон. Заїзд 4 (ч) – Розіграш медалей;

20:00. Фігурне катання. Одиночне катання. ДП (ч) – Розіграш медалей.

14 лютого

10:05. Керлінг. Жінки. Італія – Китай. Груповий етап – сесія 4 (ж);

10:05. Керлінг. Велика Британія – Канада. Груповий етап – сесія 4 (ж);

10:05. Керлінг. Швейцарія – Японія. Груповий етап – сесія 4 (ж);

15:05. Керлінг. Чехія – Велика Британія. Груповий етап – сесія 5 (ч);

15:05. Керлінг. Швеція – Китай. Груповий етап – сесія 5 (ч);

15:05. Керлінг. Швейцарія – Канада. Груповий етап – сесія 5 (ч);

15:05. Керлінг. Німеччина – США. Груповий етап – сесія 5 (ч);

20:05. Керлінг. Жінки. Канада – Швейцарія. Груповий етап – сесія 5 (ж);

20:05. Керлінг. Жінки. Японія – США. Груповий етап – сесія 5 (ж);

20:05. Керлінг. Жінки. Корея – Данія. Груповий етап – сесія 5 (ж);

20:05. Керлінг. Жінки. Італія – Швеція . Груповий етап – сесія 5 (ж);

11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом – заїзд 1 (ч);

14:30. Гірські лижі. Гігантський слалом – заїзд 2 (ч) – Розіграш медалей;

11:30. Фристайл. Парний могул. 1/16 фіналу (ж);

12:00. Фристайл. Парний могул. 1/8 фіналу (ж);

12:20. Фристайл. Парний могул. Чвертьфінали (ж);

12:35. Фристайл. Парний могул. Півфінали (ж);

12:45. Фристайл. Парний могул. Великий фінал (ж) – Розіграш медалей;

12:47. Фристайл. Парний могул. Малий фінал – Розіграш медалей;

20:30. Фристайл. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 1 (ж);

21:15. Фристайл. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 2 (ж);

22:00. Фристайл. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 3 (ж);

13:00. Лижні гонки. Естафета, 4х7,5 км (ж) – Розіграш медалей;

13:10. Хокей. Швеція – Словаччина. Група А (ч);

13:10. Хокей. Німеччина – Латвія. Група С (ч);

17:40. Хокей. Фінляндія – Італія. Група А (ч);

17:40. Хокей. Чвертьфінал (ж);

22:10. Хокей. США – Данія. Група С (ч);

22:10. Хокей. Чвертьфінал (ж);

15:00. Біатлон. Спринт, 7,5 км (ж) – Розіграш медалей;

17:00. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування. Чвертьфінал (ж);

18:00. Ковзанярський спорт. 500 м (ч) – Розіграш медалей;

19:00. Скелетон. Заїзд 3 (ж);

20:44. Скелетон. Заїзд 4 (ж) – Розіграш медалей;

19:45. Стрибки з трампліна. Великий трамплін – раунд 1 (ч);

21:05. Стрибки з трампліна. Великий трамплін. Фінал (ч) – Розіграш медалей;

21:15. Шорт-трек. 1 500 м. Чвертьфінали (ч);

21:59. Шорт-трек. 1 000 м. Попередні забіги (ж);

22:44. Шорт-трек. 1 500 м. Півфінали (ч);

23:00. Шорт-трек. Естафета (3 000 м). Півфінали (ж);

23:27. Шорт-трек. 1 500 м. Фінал B (ч);

23:34. Шорт-трек. 1 500 м. Фінал A (ч) – Розіграш медалей.

15 лютого

10:05. Керлінг. США – Швеція. Груповий етап – сесія 6 (ч);

10:05. Керлінг. Німеччина – Велика Британія. Груповий етап – сесія 6 (ч);

10:05. Керлінг. Норвегія – Італія. Груповий етап – сесія 6 (ч);

15:05. Керлінг. Японія – Корея. Груповий етап – сесія 6 (ж);

15:05. Керлінг. Данія – Італія. Груповий етап – сесія 6 (ж);

15:05. Керлінг. Велика Британія – Швеція. Груповий етап – сесія 6 (ж);

15:05. Керлінг. США – Китай. Груповий етап – сесія 6 (ж);

11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом – заїзд 1 (ж);

14:30. Гірські лижі. Гігантський слалом – заїзд 2 (ж) – Розіграш медалей;

20:05. Керлінг. Китай – Канада. Груповий етап – сесія 7 (ч);

20:05. Керлінг. Норвегія – США. Груповий етап – сесія 7 (ч);

20:05. Керлінг. Італія – Чехія. Груповий етап – сесія 7 (ч);

20:05. Керлінг. Велика Британія – Швейцарія. Груповий етап – сесія 7 (ч);

11:00. Бобслей. Монобоб – заїзд 1 (ж);

12:47. Бобслей. Монобоб – заїзд 2 (ж);

11:30. Фристайл. Парний могул. 1/16 фіналу (ч);

12:00. Фристайл. Парний могул. 1/8 фіналу (ч);

12:20. Фристайл. Парний могул. Чвертьфінали (ч);

12:35. Фристайл. Парний могул. Півфінали (ч);

20:30. Фристайл. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 1 (ч);

21:15. Фристайл. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 2 (ч);

22:00. Фристайл. Біг-ейр. Кваліфікація – спроба 3 (ч);

12:45. Фристайл. Парний могул. Малий фінал (ч) – Розіграш медалей;

12:47. Фристайл. Парний могул. Великий фінал (ч) – Розіграш медалей;

12:15. Біатлон. Гонка переслідування, 12,5 км (ч) – Розіграш медалей;

15:45. Біатлон. Гонка переслідування, 10 км (ж) – Розіграш медалей;

13:00. Лижні гонки. Естафета, 4х7,5 км (ч);

13:10. Хокей. Швейцарія – Чехія. Група С (ч);

17:40. Хокей. Канада – Франція. Група А (ч);

20:10. Хокей. Данія – Латвія. Група В (ч);

22:10. Хокей. США – Німеччина. Група В (ч);

14:45. Сноуборд. Кросс. Чвертьфінали (мікст);

15:15. Сноуборд. Крос. Півфінали (мікст);

15:35. Сноуборд. Крос. Малий фінал (мікст);

15:40. Сноуборд. Крос. Фінал (мікст) – Розіграш медалей;

17:00. Ковзанярський спорт. Командна гонка. Чвертьфінали (ч);

18:03. Ковзанярський спорт. 500 м (ж) – Розіграш медалей;

19:00. Скелетон. Змішані командні змагання – Розіграш медалей;

19:45. Стрибки з трампліна. Великий трамплін – раунд 1 (ж);

21:05. Стрибки з трампліна. Великий трамплін. Фінал (ж) – Розіграш медалей;

20:45. Фігурне катання. Спортивні пари, коротка програма.

16 лютого

10:05. Керлінг. Швеція – Швейцарія. Груповий етап – сесія 7 (ж);

10:05. Керлінг. Китай – Канада. Груповий етап – сесія 7 (ж);

10:05. Керлінг. Данія – Велика Британія. Груповий етап – сесія 7 (ж);

15:05. Керлінг. Велика Британія – Норвегія. Груповий етап – сесія 8 (ч);

15:05. Керлінг. Чехія – Канада. Груповий етап – сесія 8 (ч);

15:05. Керлінг. Швеція – Німеччина. Груповий етап – сесія 8 (ч);

15:05. Керлінг. Італія – Китай. Груповий етап – сесія 8 (ч);

20:05. Керлінг. США – Італія. Груповий етап – сесія 8 (ж);

20:05. Керлінг. Корея – Китай. Груповий етап – сесія 8 (ж);

20:05. Керлінг. Швейцарія – Велика Британія. Груповий етап – сесія 8 (ж);

20:05. Керлінг. Японія – Канада. Груповий етап – сесія 8 (ж);

11:00. Гірські лижі. Слалом – заїзд 1 (ч);

11:00. Бобслей. Двійки – заїзд 1 (ч);

12:57. Бобслей. Двійки – заїзд 2 (ч);

20:00. Бобслей. Монобоб – заїзд 3 (ж);

22:04. Бобслей. Монобоб – заїзд 3 (ж) – Розіграш медалей;

11:30. Сноуборд. Слоупстайл. Кваліфікація – спроба 1 (ж);

12:35. Сноуборд. Слоупстайл. Кваліфікація – спроба 2 (ж);

15:00. Сноуборд. Слоупстайл. Кваліфікація – спроба 1 (ч);

16:05. Сноуборд. Слоупстайл. Кваліфікація – спроба 2 (ч);

12:00. Шорт-трек. 1 000 м. Чвертьфінали (ж);

12:18. Шорт-трек. 500 м. Попередні забіги (ч);

12:55. Шорт-трек. 1 000 м. Півфінали (ж);

13:04. Шорт-трек. Естафета 5 000 м. Півфінали (ч);

13:36. Шорт-трек. 1 000 м. Фінал B (ж);

13:42. Шорт-трек. 1 000 м. Фінал A (ж) – Розіграш медалей;

14:30. Гірські лижі. Слалом – заїзд 2 (ч) – Розіграш медалей;

17:40. Хокей. Півфінал (ж);

22:10. Хокей. Півфінал (ж);

20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда – раунд 1;

20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда – раунд 2;

21:23. Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал – Розіграш медалей;

20:30. Фристайл. Біг-ейр. Фінал – спроба 1 (ж);

20:52. Фристайл. Біг-ейр. Фінал – спроба 2 (ж);

21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Фінал – спроба 2 (ж) – Розіграш медалей;

21:00. Фігурне катання. Спортивні пари, довільна програма – Розіграш медалей.

17 лютого

10:05. Керлінг. Швейцарія – Швеція. Груповий етап – сесія 9 (ч);

10:05. Керлінг. США – Китай. Груповий етап – сесія 9 (ч);

10:05. Керлінг. Чехія – Німеччина. Груповий етап – сесія 9 (ч);

15:05. Керлінг. Швеція – Канада. Груповий етап – сесія 9 (ж);

15:05. Керлінг. Італія – Японія. Груповий етап – сесія 9 (ж);

15:05. Керлінг. Данія – США. Груповий етап – сесія 9 (ж);

15:05. Керлінг. Корея – Швейцарія. Груповий етап – сесія 9 (ж);

20:05. Керлінг. Німеччина – Швейцарія. Груповий етап – сесія 10 (ч);

20:05. Керлінг. США – Італія. Груповий етап – сесія 10 (ч);

20:05. Керлінг. Канада – Велика Британія. Груповий етап – сесія 10 (ч);

20:05. Керлінг. Швеція – Норвегія. Груповий етап – сесія 10 (ч);

11:00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна;

14:45. Лижне двоборство. Гонка на 10 км – Розіграш медалей;

11:45. Фрістайл. Акробатика. Кваліфікація – спроба 1 (ж);

12:30. Фрістайл. Акробатика. Кваліфікація – спроба 1 (ж);

14:45. Фрістайл. Акробатика. Кваліфікація – спроба 1 (ч);

15:15. Фрістайл. Акробатика. Кваліфікація – спроба 1 (ч);

20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Фінал – спроба 1 (ч);

20:52. Фрістайл. Біг-ейр. Фінал – спроба 2 (ч);

21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Фінал – спроба 3 (ч) – Розіграш медалей;

13:10. Хокей. Стикові матчі (ч);

13:10. Хокей. Стикові матчі (ч);

17:40. Хокей. Стикові матчі (ч);

22:10. Хокей. Стикові матчі (ч);

14:00. Сноуборд. Слоупстайл. Фінал – спроба 1 (ж);

14:27. Сноуборд. Слоупстайл. Фінал – спроба 2 (ж);

14:54. Сноуборд. Слоупстайл. Фінал – спроба 3 (ж) – Розіграш медалей;

15:30. Біатлон. Естафета 4х7,5 км (ч) – Розіграш медалей;

15:30. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування. Півфінали (ч);

15:52. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування. Півфінали (ж);

16:24. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування. Фінал D (ч);

16:30. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування. Фінал C (ч);

16:43. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування. Фінал D (ж);

16:49. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування. Фінал C (ж);

17:22. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування. Фінал B (ч) – Розіграш медалей;

17:28. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування. Фінал A (ч) – Розіграш медалей;

17:41. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування. Фінал B (ж) – Розіграш медалей;

17:47. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування. Фінал A (ж) – Розіграш медалей;

19:45. Фігурне катання. Одиночне катання (ж), коротка програма;

20:00. Бобслей. Двійки – заїзд 3 (ч);

22:03. Бобслей. Двійки – заїзд 4 (ч) – Розіграш медалей.

18 лютого

10:05. Керлінг. Китай – Данія. Груповий етап – сесія 10 (ж);

10:05. Керлінг. США – Велика Британія. Груповий етап – сесія 10 (ж);

10:05. Керлінг. Швеція – Корея. Груповий етап – сесія 10 (ж);

15:05. Керлінг. Італія – Канада. Груповий етап – сесія 11 (ч);

15:05. Керлінг. Китай – Чехія. Груповий етап – сесія 11 (ч);

15:05. Керлінг. Норвегія – Швейцарія. Груповий етап – сесія 11 (ч);

15:05. Керлінг. США – Велика Британія. Груповий етап – сесія 11 (ч);

20:05. Керлінг. Швейцарія – Данія. Груповий етап – сесія 11 (ж);

20:05. Керлінг. Канада – Італія. Груповий етап – сесія 11 (ж);

20:05. Керлінг. Китай – Швеція. Груповий етап – сесія 11 (ж);

20:05. Керлінг. Велика Британія – Японія. Груповий етап – сесія 11 (ж);

10:45. Лижні гонки. Командний спринт. Вільний стиль. Кваліфікація (ж);

11:15. Лижні гонки. Командний спринт. Вільний стиль. Кваліфікація (ч);

12:45. Лижні гонки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал (ж) – Розіграш медалей;

13:15. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал (ж) – Розіграш медалей;

11:00. Гірські лижі. Слалом – спроба 1 (ж);

14:30. Гірські лижі. Слалом – спроба 2 (ж) – Розіграш медалей;

12:30. Фрістайл. Акробатика. Фінал 1 (ж);

13:30. Фрістайл. Акробатика. Фінал 2 (ж) – Розіграш медалей;

13:10. Хокей. Чвертьфінал (ч);

17:40. Хокей. Чвертьфінал (ч);

19:10. Хокей. Чвертьфінал (ч);

22:10. Хокей. Чвертьфінал (ч);

13:30. Сноуборд. Слоупстайл. Фінал – спроба 1 (ч);

13:59. Сноуборд. Слоупстайл. Фінал – спроба 1 (ч);

14:28. Сноуборд. Слоупстайл. Фінал – спроба 1 (ч) – Розіграш медалей;

15:45. Біатлон. Естафета 4х6 км (ж) – Розіграш медалей;

21:15. Шорт-трек. 500 м. Чвертьфінали (ч);

21:42. Шорт-трек. 500 м. Півфінали (ч);

21:50. Шорт-трек. Естафета 3 000 м. Фінал B (ж)

21:59. Шорт-трек. Естафета 3 000 м. Фінал A (ж) – Розіграш медалей;

22:24. Шорт-трек. 500 м. Фінал B (ч);

22:29. Шорт-трек. 500 м. Фінал A (ч) – Розіграш медалей;

19 лютого

10:05. Керлінг. Швеція – Чехія. Груповий етап – сесія 12 (ч);

10:05. Керлінг. Італія – Швейцарія. Груповий етап – сесія 12 (ч);

10:05. Керлінг. Китай – Німеччина. Груповий етап – сесія 12 (ч);

10:05. Керлінг. Норвегія – Канада. Груповий етап – сесія 12 (ч);

15:05. Керлінг. Швейцарія – США. Груповий етап – сесія 12 (ж);

15:05. Керлінг. Канада – Корея. Груповий етап – сесія 12 (ж);

15:05. Керлінг. Японія – Китай. Груповий етап – сесія 12 (ж);

15:05. Керлінг. Велика Британія – Італія. Груповий етап – сесія 12 (ж);

20:05. Керлінг. Півфінал (ч);

20:05. Керлінг. Півфінал (ч);

10:50. Лижний альпінізм. Спринт. Попередні забіги (ж);

11:30. Лижний альпінізм. Спринт. Попередні забіги (ч);

13:55. Лижний альпінізм. Спринт. Півфінали (ж);

14:25. Лижний альпінізм. Спринт. Півфінали (ч);

14:55. Лижний альпінізм. Спринт. Фінал (ж) – Розіграш медалей;

15:15. Лижний альпінізм. Спринт. Фінал (ч) – Розіграш медалей;

11:00. Лижне двоборство. Командний спринт. Стрибки з трампліна;

15:00. Лижне двоборство. Командний спринт. Гонка – Розіграш медалей;

11:30. Фрістайл. Хафпайп. Кваліфікація – спроба 1 (ч);

12:27. Фрістайл. Хафпайп. Кваліфікація – спроба 2 (ч);

12:30. Фрістайл. Акробатика. Фінал 1 (ч);

13:30. Фрістайл. Акробатика. Фінал 2 (ч) – Розіграш медалей;

20:30. Фрістайл. Хафпайп. Кваліфікація – спроба 1 (ж);

21:27. Фрістайл. Хафпайп. Кваліфікація – спроба 2 (ж);

15:40. Хокей. Матч за 3-тє місце (ж) – Розіграш медалей;

20:10. Хокей. Фінал (ж) – Розіграш медалей;

17:30. Ковзанярський спорт. 1 500 м (ч) – Розіграш медалей;

20:00. Фігурне катання. Одиночні катання (ж). Довільна програма – Розіграш медалей.

20 лютого

11:00. Фрістайл. Лижний крос. Рейтинговий раунд (ж);

13:00. Фрістайл. Лижний крос. 1/8 фіналу (ж);

13:35. Фрістайл. Лижний крос. Чвертьфінали (ж);

13:54. Фрістайл. Лижний крос. Півфінали (ж);

14:10. Фрістайл. Лижний крос. Малий фінал (ж);

14:15. Фрістайл. Лижний крос. Фінал (ж) – Розіграш медалей;

20:30. Фрістайл. Хафпайп. Фінал – спроба 1 (ч);

20:58. Фрістайл. Хафпайп. Фінал – спроба 2 (ч);

21:25. Фрістайл. Хафпайп. Фінал – спроба 3 (ч) – Розіграш медалей;

15:05. Керлінг. Півфінал (ж);

15:05. Керлінг. Півфінал (ж);

20:05. Керлінг. Матч за 3-тє місце (ч) – Розіграш медалей;

15:15. Біатлон. Мас-старт 15 км (ч) – Розіграш медалей;

17:30. Ковзанярський спорт. 1 500 м (ж) – Розіграш медалей;

17:40. Хокей. Чоловіки. Півфінал (ч);

22:10. Хокей. Чоловіки. Півфінал (ч);

19:00. Бобслей. Двійки – заїзд 1 (ж);

20:48. Бобслей. Двійки – заїзд 2 (ж);

21:15. Шорт-трек. 1 500 м. Чвертьфінали (ж);

22:00. Шорт-трек. 1 500 м. Півфінали (ж);

22:17. Шорт-трек. Естафета 5 000 м. Фінал B (ч);

22:29. Шорт-трек. Естафета 5 000 м. Фінал A (ч) – Розіграш медалей;

22:56. Шорт-трек. 1 500 м. Фінал B (ж);

23:03. Шорт-трек. 1 500 м. Фінал A (ж) – Розіграш медалей.

21 лютого

11:00. Фрістайл. Лижний крос. Рейтинговий раунд (ч);

11:45. Фрістайл. Акробатика. Фінал 1 (мікст);

12:45. Фрістайл. Акробатика. Фінал 2 (мікст) – Розіграш медалей;

13:00. Фрістайл. Лижний крос. 1/4 фіналу (ч);

13:35. Фрістайл. Лижний крос. Чвертьфінали (ч);

13:54. Фрістайл. Лижний крос. Півфінали (ч);

14:10. Фрістайл. Лижний крос. Малий фінал (ч);

14:15. Фрістайл. Лижний крос. Фінал (ч) – Розіграш медалей;

20:30. Фрістайл. Хафпайп. Фінал – спроба 1 (ж);

20:58. Фрістайл. Хафпайп. Фінал – спроба 2 (ж);

21:25. Фрістайл. Хафпайп. Фінал – спроба 3 (ж) – Розіграш медалей;

11:00. Бобслей. Четвірки – заїзд 1 (ч);

12:57. Бобслей. Четвірки – заїзд 2 (ч);

20:00. Бобслей. Двійки – заїзд 3 (ж);

22:03. Бобслей. Двійки – заїзд 4 (ж) – Розіграш медалей;

12:00. Лижні гонки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль (ч) – Розіграш медалей;

14:30. Лижний альпінізм. Змішана естафета – Розіграш медалей;

15:05. Керлінг. Матч за 3-тє місце (ж) – Розіграш медалей;

20:05. Керлінг. Фінал (ч) – Розіграш медалей;

15:15. Біатлон. Мас-старт 12,5 км (ж) – Розіграш медалей;

16:00. Ковзанярський спорт. Мас-старт. Півфінали (ч);

16:50. Ковзанярський спорт. Мас-старт. Півфінали (ж);

17:40. Ковзанярський спорт. Мас-старт. Фінал (ч) – Розіграш медалей;

18:15. Ковзанярський спорт. Мас-старт. Фінал (ж) – Розіграш медалей;

21:40. Хокей. Матч за 3-тє місце (ч) – Розіграш медалей.

22 лютого

11:00.Лижні гонки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль (ж) – Розіграш медалей;

11:00. Бобслей. Четвірки – заїзд 3 (ч);

13:12. Бобслей. Четвірки – заїзд 4 (ч) – Розіграш медалей;

12:05. Керлінг. Фінал (ж) – Розіграш медалей;

15:10. Хокей. Фінал (ч) – Розіграш медалей.

Джерело: Olympic

