Дівоча збірна України з футзалу виборола історичне золото юнацьких Олімпійських ігор-2026 у Дакарі.

Фінальна зустріч завершилася перемогою над Венесуелою з рахунком 4:3.

Юнацька Олімпіада-2026: Україна обіграла Венесуелу у фіналі

Українки активно розпочали вирішальну зустріч і на сьомій хвилині відкрили рахунок завдяки добиванню Маргарити Ручки, проте ще до перерви Ельяніз Пас відновила рівновагу.

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На старті другого тайму Ручка за сім секунд оформила дубль, але на 31-й хвилині Валеська Гутельяс знову зрівняла цифри на табло.

Наприкінці матчу гол Єви Щавінської наблизив збірну України до перемоги, та за 20 секунд до сирени Венесуела перевела гру в овертайм (3:3), де вирішальний м’яч забила Аделіна Власенко.

Україна – Венесуела 4:3 (1:1)

Голи: Ручка, 7, 21, Щавінська, 36, Власенко, 42 – Пас, 16, Гутельяс, 31, Агілар, 40

Завдяки перемозі у матчі Україна здобула перше в історії золото юнацьких Олімпійських іграх у футзалі.

Досі синьо-жовтим не вдавалося пройти кваліфікацію на змагання з моменту дебюту футзалу на Іграх у 2018 році.

Українки вдруге на юнацьких Олімпійських іграх-2026 обіграли Венесуелу. Саме проти цієї команди наші дівчата здобули дебютну перемогу на стадії групового етапу.

Зазначимо, що золото футзалісток стало третім для української команди на юнацьких Олімпійських іграх. Раніше медаль такого ж ґатунку виборов дзюдоїст Хазар Гейдаров та метальниця молота Міланія Кохан.

Джерело : Суспільне

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