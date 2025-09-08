Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 8 вересня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

Зараз дивляться

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на дві позиції та тепер йде на 13-й сходинці. Марта Костюк покращила своє становище і тепер 25-а.

На дві сходинки опустилася Даяна Ястремська. Також сім позицій втратила Юлія Стародубцева.

Падіння продовжує Ангеліна Калініна, яка після зняття з Вімблдону ще не брала участі у турнірах. А ось Олександра Олійникова піднялася на 27 сходинок.

13. (15). Еліна Світоліна – 2 606 очок;

25. (28). Марта Костюк – 1 766 очок;

33. (31). Даяна Ястремська – 1 559 очок;

75. (69). Юлія Стародубцева – 911 очок;

152. (135). Ангеліна Калініна – 473 очки;

175. (202) Олександра Олійникова – 411 очок;

185. (171). Дар’я Снігур – 391 очко;

267. (269). Анастасія Соболєва – 260 очок.

Рейтинг WTA від 8 вересня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA відбулося три зміни: американка Аманда Анісімова покращила своє становище на п’ять позицій, піднявшись на четверту сходинку завдяки виходу у фінал US Open-2025.

Водночас ще одна представниця США Джессіка Пегула опустилася на три сходинки на сьоме місце. Також дві позиції втратила китаянка Чжен Ціньвень.

(1). Аріна Соболенко – 11 225 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 7 933 очки; (3). Коко Гофф (США) – 7 874 очки; (9). Аманда Анісімова (США) – 5 159 очок; (5). Мірра Андреєва – 4 793 очки; (6) Медісон Кіз (США) – 4 579 очок; (4). Джессіка Пегула (США) – 4 383 очки; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 006 очок; (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 003 очки; (10). Олена Рибакіна (Казахстан) – 3 833 очки.

Цього тижня стартує турнір турнір серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. Також відбудеться турнір WTA 250 у Сан-Паулу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.