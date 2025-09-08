Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк покращили свої позиції після US Open
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 8 вересня 2025 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на дві позиції та тепер йде на 13-й сходинці. Марта Костюк покращила своє становище і тепер 25-а.
На дві сходинки опустилася Даяна Ястремська. Також сім позицій втратила Юлія Стародубцева.
Падіння продовжує Ангеліна Калініна, яка після зняття з Вімблдону ще не брала участі у турнірах. А ось Олександра Олійникова піднялася на 27 сходинок.
- 13. (15). Еліна Світоліна – 2 606 очок;
- 25. (28). Марта Костюк – 1 766 очок;
- 33. (31). Даяна Ястремська – 1 559 очок;
- 75. (69). Юлія Стародубцева – 911 очок;
- 152. (135). Ангеліна Калініна – 473 очки;
- 175. (202) Олександра Олійникова – 411 очок;
- 185. (171). Дар’я Снігур – 391 очко;
- 267. (269). Анастасія Соболєва – 260 очок.
Рейтинг WTA від 8 вересня 2025 року
У першій десятці рейтингу WTA відбулося три зміни: американка Аманда Анісімова покращила своє становище на п’ять позицій, піднявшись на четверту сходинку завдяки виходу у фінал US Open-2025.
Водночас ще одна представниця США Джессіка Пегула опустилася на три сходинки на сьоме місце. Також дві позиції втратила китаянка Чжен Ціньвень.
- (1). Аріна Соболенко – 11 225 очок;
- (2). Іга Свьонтек (Польща) – 7 933 очки;
- (3). Коко Гофф (США) – 7 874 очки;
- (9). Аманда Анісімова (США) – 5 159 очок;
- (5). Мірра Андреєва – 4 793 очки;
- (6) Медісон Кіз (США) – 4 579 очок;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 4 383 очки;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 006 очок;
- (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 003 очки;
- (10). Олена Рибакіна (Казахстан) – 3 833 очки.
Цього тижня стартує турнір турнір серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. Також відбудеться турнір WTA 250 у Сан-Паулу.