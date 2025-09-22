Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 22 вересня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка на 13-му місці. Марта Костюк втратила дві позиції і тепер 28-ма.

На одну сходинку покращили свої позиції Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

13. (13). Еліна Світоліна – 2 606 очок;

28. (26). Марта Костюк – 1 659 очок;

31. (32). Даяна Ястремська – 1 559 очок;

86. (87). Юлія Стародубцева – 840 очок;

136. (163) Олександра Олійникова – 557 очок;

155. (155). Ангеліна Калініна – 472 очки;

184. (193). Дар’я Снігур – 390 очок;

259. (264). Анастасія Соболєва – 268 очок.

Рейтинг WTA від 22 вересня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA в оновленому рейтингу WTA змін не відбулося.

(1). Аріна Соболенко – 11 225 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 8 433 очки; (3). Коко Гофф (США) – 7 873 очки; (4). Аманда Анісімова (США) – 5 109 очок; (5). Мірра Андреєва – 4 793 очки; (6) Медісон Кіз (США) – 4 579 очок; (7). Джессіка Пегула (США) – 4 383 очки; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 006 очок; (9). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 003 очки; (10). Олена Рибакіна (Казахстан) – 3 833 очки.

Цього тижня стартує турнір серії WTA 1000 у китайському Пекіні. Також відбудеться челенджер WTA 125 у Цзиншані (Китай).

