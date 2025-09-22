Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Рейтинг WTA: Світоліна без змін, втрати позицій у Костюк і Ястремської
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 22 вересня 2025 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка на 13-му місці. Марта Костюк втратила дві позиції і тепер 28-ма.
На одну сходинку покращили свої позиції Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.
- 13. (13). Еліна Світоліна – 2 606 очок;
- 28. (26). Марта Костюк – 1 659 очок;
- 31. (32). Даяна Ястремська – 1 559 очок;
- 86. (87). Юлія Стародубцева – 840 очок;
- 136. (163) Олександра Олійникова – 557 очок;
- 155. (155). Ангеліна Калініна – 472 очки;
- 184. (193). Дар’я Снігур – 390 очок;
- 259. (264). Анастасія Соболєва – 268 очок.
Рейтинг WTA від 22 вересня 2025 року
У першій десятці рейтингу WTA в оновленому рейтингу WTA змін не відбулося.
- (1). Аріна Соболенко – 11 225 очок;
- (2). Іга Свьонтек (Польща) – 8 433 очки;
- (3). Коко Гофф (США) – 7 873 очки;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 5 109 очок;
- (5). Мірра Андреєва – 4 793 очки;
- (6) Медісон Кіз (США) – 4 579 очок;
- (7). Джессіка Пегула (США) – 4 383 очки;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 006 очок;
- (9). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 003 очки;
- (10). Олена Рибакіна (Казахстан) – 3 833 очки.
Цього тижня стартує турнір серії WTA 1000 у китайському Пекіні. Також відбудеться челенджер WTA 125 у Цзиншані (Китай).
