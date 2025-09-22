Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 22 вересня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

Зараз дивляться

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка на 13-му місці. Марта Костюк втратила дві позиції і тепер 28-ма.

На одну сходинку покращили свої позиції Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

  • 13. (13). Еліна Світоліна – 2 606 очок;
  • 28. (26). Марта Костюк – 1 659 очок;
  • 31. (32). Даяна Ястремська – 1 559 очок;
  • 86. (87). Юлія Стародубцева – 840 очок;
  • 136. (163) Олександра Олійникова – 557 очок;
  • 155. (155). Ангеліна Калініна – 472 очки;
  • 184. (193). Дар’я Снігур – 390 очок;
  • 259. (264). Анастасія Соболєва – 268 очок.

Рейтинг WTA від 22 вересня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA в оновленому рейтингу WTA змін не відбулося.

  1. (1). Аріна Соболенко – 11 225 очок;
  2. (2). Іга Свьонтек (Польща) – 8 433 очки;
  3. (3). Коко Гофф (США) – 7 873 очки;
  4. (4). Аманда Анісімова (США) – 5 109 очок;
  5. (5). Мірра Андреєва – 4 793 очки;
  6. (6) Медісон Кіз (США) – 4 579 очок;
  7. (7). Джессіка Пегула (США) – 4 383 очки;
  8. (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 006 очок;
  9. (9). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 003 очки;
  10. (10). Олена Рибакіна (Казахстан) – 3 833 очки.

Цього тижня стартує турнір серії WTA 1000 у китайському Пекіні. Також відбудеться челенджер WTA 125 у Цзиншані (Китай).

Читайте також
Костюк у трьох сетах поступилася Муховій та вилетіла з US Open-2025
Марта Костюк

Пов'язані теми:

WTAАнгеліна КалінінаДаяна ЯстремськаЕліна СвітолінаМарта КостюкТеніс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.