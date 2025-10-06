Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 6 жовтня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають три українки.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка на 13-му місці. Марта Костюк піднялася на дві позиції і тепер 26-та.

Продовжує залишатися на 31-й позиції Даяна Ястремська, а ось Юлія Стародубцева після серії невдач на турнірах вилетіла із першої сотні рейтингу, опустившись відразу на 45 місць.

13. (13). Еліна Світоліна – 2 606 очок;

26. (28). Марта Костюк – 1 769 очок;

31. (31). Даяна Ястремська – 1 559 очок;

131. (86). Юлія Стародубцева – 605 очок;

139. (136) Олександра Олійникова – 548 очок;

159. (155). Ангеліна Калініна – 462 очок;

175. (184). Дар’я Снігур – 417 очок;

263. (259). Анастасія Соболєва – 268 очок.

Рейтинг WTA від 6 жовтня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA в оновленому рейтингу WTA відбулося чотири зміни: американка Джессіка Пегула змістила з шостого місця свою землячку Медісон Кіз, а казашка Олена Рибакіна обійшла китаянку Чжен Ціньвень, яка тепер десята.

(1). Аріна Соболенко – 11 010 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 8 533 очки; (3). Коко Гофф (США) – 7 263 очки; (4). Аманда Анісімова (США) – 5 989 очок; (5). Мірра Андреєва – 4 698 очок; (7). Джессіка Пегула (США) – 4 653 очки; (6) Медісон Кіз (США) – 4 459 очок; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 156 очок; (10). Олена Рибакіна (Казахстан) – 3 898 очки; (9). Чжен Ціньвень (Китай) – 3 678 очок.

Цього тижня стартує турнір серії WTA 1000 у китайському Ухані. Також відбудеться челенджер WTA 125 у Мальорці (Іспанія).

