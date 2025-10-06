Рейтинг WTA: прогрес Костюк, Стародубцева вибула з першої сотні
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 6 жовтня 2025 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають три українки.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка на 13-му місці. Марта Костюк піднялася на дві позиції і тепер 26-та.
Продовжує залишатися на 31-й позиції Даяна Ястремська, а ось Юлія Стародубцева після серії невдач на турнірах вилетіла із першої сотні рейтингу, опустившись відразу на 45 місць.
- 13. (13). Еліна Світоліна – 2 606 очок;
- 26. (28). Марта Костюк – 1 769 очок;
- 31. (31). Даяна Ястремська – 1 559 очок;
- 131. (86). Юлія Стародубцева – 605 очок;
- 139. (136) Олександра Олійникова – 548 очок;
- 159. (155). Ангеліна Калініна – 462 очок;
- 175. (184). Дар’я Снігур – 417 очок;
- 263. (259). Анастасія Соболєва – 268 очок.
Рейтинг WTA від 6 жовтня 2025 року
У першій десятці рейтингу WTA в оновленому рейтингу WTA відбулося чотири зміни: американка Джессіка Пегула змістила з шостого місця свою землячку Медісон Кіз, а казашка Олена Рибакіна обійшла китаянку Чжен Ціньвень, яка тепер десята.
- (1). Аріна Соболенко – 11 010 очок;
- (2). Іга Свьонтек (Польща) – 8 533 очки;
- (3). Коко Гофф (США) – 7 263 очки;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 5 989 очок;
- (5). Мірра Андреєва – 4 698 очок;
- (7). Джессіка Пегула (США) – 4 653 очки;
- (6) Медісон Кіз (США) – 4 459 очок;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 156 очок;
- (10). Олена Рибакіна (Казахстан) – 3 898 очки;
- (9). Чжен Ціньвень (Китай) – 3 678 очок.
Цього тижня стартує турнір серії WTA 1000 у китайському Ухані. Також відбудеться челенджер WTA 125 у Мальорці (Іспанія).