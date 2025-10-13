Рейтинг WTA: Світоліна зберегла свою позицію, Костюк втратила дві
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 13 жовтня 2025 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають три українки.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка на 13-му місці. Марта Костюк втратила дві позиції і тепер 28-та.
Покращила своє становище на одну сходинку Даяна Ястремська, а ось Юлія Стародубцева залишається поки за межею першої сотні.
- 13. (13). Еліна Світоліна – 2 606 очок;
- 28. (26). Марта Костюк – 1 659 очок;
- 30. (31). Даяна Ястремська – 1 559 очок;
- 131. (131). Юлія Стародубцева – 587 очок;
- 137. (139) Олександра Олійникова – 560 очок;
- 158. (159). Ангеліна Калініна – 462 очок;
- 174. (175). Дар’я Снігур – 417 очок;
- 265. (263). Анастасія Соболєва – 262 очки.
Рейтинг WTA від 13 жовтня 2025 року
У першій десятці рейтингу WTA в оновленому рейтингу WTA відбулося три зміни: американка Джессіка Пегула змістила з п’ятого місця “нейтральну” Мірру Андреєву, а ще одна “нейтральна” Катерина Алєксандрова вибила з першої десятки китаянку Чжен Ціньвень.
- (1). Аріна Соболенко – 10 400 очок;
- (2). Іга Свьонтек (Польща) – 8 768 очок;
- (3). Коко Гофф (США) – 7 873 очки;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 5 924 очки;
- (6). Джессіка Пегула (США) – 5 183 очки;
- (5). Мірра Андреєва – 4 643 очки;
- (7) Медісон Кіз (США) – 4 449 очок;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 331 очко;
- (9). Олена Рибакіна (Казахстан) – 4 113 очок;
- (11). Катерина Алєксандрова – 3 158 очок.
Цього тижня стартує турнір серії WTA 500 у китайському Нінбо. Також відбудеться турнір WTA 250 в японській Осаці та челенджери у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Тампіко (Мексика), Цзінань (Китай).