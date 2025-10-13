Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 13 жовтня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають три українки.

Зараз дивляться

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка на 13-му місці. Марта Костюк втратила дві позиції і тепер 28-та.

Покращила своє становище на одну сходинку Даяна Ястремська, а ось Юлія Стародубцева залишається поки за межею першої сотні.

13. (13). Еліна Світоліна – 2 606 очок;

28. (26). Марта Костюк – 1 659 очок;

30. (31). Даяна Ястремська – 1 559 очок;

131. (131). Юлія Стародубцева – 587 очок;

137. (139) Олександра Олійникова – 560 очок;

158. (159). Ангеліна Калініна – 462 очок;

174. (175). Дар’я Снігур – 417 очок;

265. (263). Анастасія Соболєва – 262 очки.

Рейтинг WTA від 13 жовтня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA в оновленому рейтингу WTA відбулося три зміни: американка Джессіка Пегула змістила з п’ятого місця “нейтральну” Мірру Андреєву, а ще одна “нейтральна” Катерина Алєксандрова вибила з першої десятки китаянку Чжен Ціньвень.

(1). Аріна Соболенко – 10 400 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 8 768 очок; (3). Коко Гофф (США) – 7 873 очки; (4). Аманда Анісімова (США) – 5 924 очки; (6). Джессіка Пегула (США) – 5 183 очки; (5). Мірра Андреєва – 4 643 очки; (7) Медісон Кіз (США) – 4 449 очок; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 331 очко; (9). Олена Рибакіна (Казахстан) – 4 113 очок; (11). Катерина Алєксандрова – 3 158 очок.

Цього тижня стартує турнір серії WTA 500 у китайському Нінбо. Також відбудеться турнір WTA 250 в японській Осаці та челенджери у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), ​Тампіко (Мексика), ​Цзінань (Китай).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.