Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 27 жовтня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають три українки.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка на 14-му місці. Марта Костюк піднялася на одну позицію і тепер 26-та.

Слідом за нею розташувалася Даяна Ястремська, яка покращила становище на одну сходинку.

14. (14). Еліна Світоліна – 2 595 очок;

26. (27). Марта Костюк – 1 659 очок;

27. (28). Даяна Ястремська – 1 604 очки;

115. (118). Юлія Стародубцева – 671 очко;

135. (139) Олександра Олійникова – 574 очки;

157. (159). Ангеліна Калініна – 462 очки;

165. (170). Дар’я Снігур – 435 очок;

267. (272). Анастасія Соболєва – 258 очок.

Рейтинг WTA від 27 жовтня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA в оновленому рейтингу WTA відбулося три зміни: казашка Олена Рибакіна піднялася на шосту сходинку, американка Медісон Кіз стала сьомою, а ось італійка Жасмін Паоліні втратила дві позиції і тепер восьма.

(1). Аріна Соболенко – 9 870 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 8 195 очок; (3). Коко Гофф (США) – 6 563 очки; (4). Аманда Анісімова (США) – 5 887 очок; (5). Джессіка Пегула (США) – 5 183 очки; (7). Олена Рибакіна (Казахстан) – 4 350 очок; (8) Медісон Кіз (США) – 4 335 очок; (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 325 очок; (9). Мірра Андреєва – 4 319 очок; (10). Катерина Алєксандрова – 3 375 очок.

Цього тижня стартують турніри серії WTA 250 у Гонконгу, ​Цзюцзяні та ​Ченнаї.

