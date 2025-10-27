Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська піднялися на одну позицію
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 27 жовтня 2025 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають три українки.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка на 14-му місці. Марта Костюк піднялася на одну позицію і тепер 26-та.
Слідом за нею розташувалася Даяна Ястремська, яка покращила становище на одну сходинку.
- 14. (14). Еліна Світоліна – 2 595 очок;
- 26. (27). Марта Костюк – 1 659 очок;
- 27. (28). Даяна Ястремська – 1 604 очки;
- 115. (118). Юлія Стародубцева – 671 очко;
- 135. (139) Олександра Олійникова – 574 очки;
- 157. (159). Ангеліна Калініна – 462 очки;
- 165. (170). Дар’я Снігур – 435 очок;
- 267. (272). Анастасія Соболєва – 258 очок.
Рейтинг WTA від 27 жовтня 2025 року
У першій десятці рейтингу WTA в оновленому рейтингу WTA відбулося три зміни: казашка Олена Рибакіна піднялася на шосту сходинку, американка Медісон Кіз стала сьомою, а ось італійка Жасмін Паоліні втратила дві позиції і тепер восьма.
- (1). Аріна Соболенко – 9 870 очок;
- (2). Іга Свьонтек (Польща) – 8 195 очок;
- (3). Коко Гофф (США) – 6 563 очки;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 5 887 очок;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 5 183 очки;
- (7). Олена Рибакіна (Казахстан) – 4 350 очок;
- (8) Медісон Кіз (США) – 4 335 очок;
- (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 325 очок;
- (9). Мірра Андреєва – 4 319 очок;
- (10). Катерина Алєксандрова – 3 375 очок.
Цього тижня стартують турніри серії WTA 250 у Гонконгу, Цзюцзяні та Ченнаї.