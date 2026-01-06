На старті турніру ATP 500 в австралійському Брисбені зустрічалися американець Рейлі Опелка та австралієць Дейн Свіні.

Опелка здобув перемогу над опонентом у двох сетах із рахунком 6:3, 7:5, а сам матч завершився рукостисканням, яке стало вірусним у мережі.

Кумедне рукостискання між Опелкою та Свіні

Після матчу Дейн Свіні, зріст якого становить 1,70 метрів, вирішив дотепно закінчити зустріч.

Щоб обійняти свого суперника, зріст якого 2,11 м, він спершу взяв стілець, піднявся на нього біля сітки, щоб зрівнятися зростом з американцем.

Ця сцена викликала посмішку на обличчі Райлі Опелки та присутньої на корті публіки.

– Я просто намагаюся не ставитися до тенісу надто серйозно. І я сказав своїм друзям, що в кінці матчу я зроблю те, що зробив Дуді Села. Свого часу Села провернув це з Карловичем. Я подумав, що це було досить кумедно, адже він на 40 сантиметрів вищий за мене, і вирішив, що це буде досить смішно, – сказав Свіні у коментарі пресслужбі ATP.

Свіні мав на увазі інцидент на турнірі у 2014 році у Боготі, де ізраїльський тенісист Дуді Села зробив так само піднявся на стілець після поразки від значно вищого за зростом хорвата Іво Карловича.

Той момент досі залишається одним із улюблених серед тенісних вболівальників.