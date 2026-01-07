Друга ракетка України Марта Костюк здобула вольову перемогу у другому колі турніру WTA 500 у Брисбені.

У трьох сетах вона обіграла представницю Казахстану Юлію Путінцеву з рахунком 6:7 (5:7), 6:1, 6:0.

Костюк обіграла Путінцеву в Брисбені

Тенісистки провели на корті 1 годину та 52 хвилини, за які Марта зробила чотири ейси, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала сім із дев’яти брейкпойнтів.

У першому сеті Костюк з брейком повела 5:2 і мала можливість закривати партію, але суперниці вдалося взяти подачу українки та перевести партію на тайбрейк, де вона перемогла 7:5.

Проте у наступних двох сетах Костюк не залишила Путінцевій жодних шансів. Українка витратила на другу та третю партії по 30 хвилин. У другому сеті казашка взяла лише один гейм на власній подачі, а в третьому всуху програла Марті.

Наступною суперницею Костюк стане друга сіяна на турнірі американка Аманда Анісімова, яка яка посідає третю сходинку рейтингу WTA. У другому колі вона здолала австралійку Кімберлі Біррелл.

До третього кола турніру у Брисбені також вийшла Даяна Ястремська, яка розгромила у двох сетах канадку Лейлу Фернандес.