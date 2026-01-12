Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 12 січня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою – американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на одну сходинку та йде на 12-му місці. Марта Костюк завдяки виходу до фіналу турніру WTA 500 в Брисбені покращила становище на шість сходинок.

Позиція Даяни Ястремської не змінилася, як й Олександри Олійникової.

12. (13). Еліна Світоліна – 2 856 очок;

20. (26). Марта Костюк – 1 983 очки;

27. (27). Даяна Ястремська – 1 610 очок;

90. (90). Олександра Олійникова – 804 очки;

110. (111) Юлія Стародубцева – 701 очко;

136. (149). Дар’я Снігур – 526 очок;

178. (174). Ангеліна Калініна – 393 очки;

264. (263). Анастасія Соболєва – 266 очок;

283 (284) Вероніка Подрез – 237 очок.

Рейтинг WTA від 12 січня 2026 року

У першій десятці рейтингу WTA в оновленому рейтингу WTA відбулося шість змін: американка Коко Гофф повернулася на третю сходинку, змістивши звідти свою землячку Аманду Анісімову.

Ще одна американка Медісон Кіз втратила дві позиції та тепер йде дев’ятою. Натомість її обійшли італійка Жасмін Паоліні та “нейтральна” Міра Андрєєва. Десятку рейтингу тепер закриває швейцарка Белінда Бенчич.

(1). Аріна Соболенко – 10 990 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 8 328 очок; (4). Коко Гофф (США) – 6 423 очки; (3). Аманда Анісімова (США) – 6 320 очок; (5). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5 850 очки; (6). Джессіка Пегула (США) – 5 453 очок; (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 4 267 очок; (9). Мірра Андреєва – 4 232 очок; (7). Медісон Кіз (США) – 4 003 очок; (11). Белінда Бенчич (Швейцарі) – 3 512 очок.

Цього тижня стартує кваліфікація на перший у сезоні турнір серії Grand Slam – Australian Open. Також відбудуться турніри WTA 500 в Аделаїді та WTA 250 у Гобарті.