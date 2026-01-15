Australian Open-2026: українки дізналися суперниць у першому колі
- Матчі основної сітки Australian Open-2026 стартують 18 січня у Мельбурні.
- Олександрі Олійниковій випала чинна чемпіонка турніру Медісон Кіз.
Українські тенісисти дізналися своїх суперниць у стартовому колі тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2026.
Про це стало відомо після жеребкування турніру, результати якого надав сайт WTA.
Australian Open-2026: з ким зіграють українки
Церемонія жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу відбулася у Мельбурні.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка посіяна під 12-м номером, отримала у суперниці іспанку Крістіну Букшу.
Суперницею Марти Костюк (20) стане французька тенісистка Ельза Жакомо, а ще одна сіяна українка Даяна Ястремська (26) у першому колі зіграє проти представниці Румунії Єлени-Габріели Русе.
Не пощастило з жеребом Олександрі Олійниковій, якій на старті змагань випала чинна чемпіонка австралійського мейджора Медісон Кіз зі США.
Матчі першого кола Australian Open-2026
- Ельза Жакмо (Франція) – Марта Костюк (Україна, 20);
- Еліна Світоліна (Україна, 12) – Крістіна Букша (Іспанія);
- Даяна Ястремська (Україна, 26) – Єлена-Габріела Русе (Румунія);
- Олександра Олійникова (Україна) – Медісон Кіз (США, 9);
- Юлія Стародубцева (Україна) – Айла Томлянович (Австралія);
- Ван Сіньюй (Китай) – Ангеліна Калініна (Україна).
Зазначимо, що Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна для виходу до основної сітки змагань подолали кваліфікацію. Змагання основної сітки Australian Open розпочнеться у неділю, 18 січня.