Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 2 лютого 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою стала казашка Олена Рибакіна.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

Зараз дивляться

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка вперше за п’ять років повернулася до десятки рейтингу завдяки виходу до півфіналу Australian Open-2026.

Марта Костюк втратила три позиції, а Даяна Ястремська опустилася відразу на 15 сходинок. Ще одна українка у першій сотні Олександра Олійникова піднялася тепер йде 91-ю.

10. (12). Еліна Світоліна – 3 205 очок;

23. (20). Марта Костюк – 1 863 очки;

43. (27). Даяна Ястремська – 1 175 очок;

91. (90). Олександра Олійникова – 805 очок;

102. (110) Юлія Стародубцева – 744 очки;

144. (136). Дар’я Снігур – 516 очок;

167. (179). Ангеліна Калініна – 422 очки;

264. (265). Анастасія Соболєва – 266 очок;

284 (286) Вероніка Подрез – 232 очок.

Рейтинг WTA від 2 лютого 2026 року

У першій десятці оновленому рейтингу WTA відбулося п’ять змін: американка Коко Гофф опустилася на п’яту сходинку. Натомість третьою ракеткою світу стала казашка Олена Рибакіна, яка виграла Australian Open-2026.

На четверте місце також піднялася американка Аманда Анісімова.

Дев’яту сходинку рейтингу WTA тепер посідає швейцарка Белінда Бенчич, а десятку замикає українка Еліна Світоліна.

(1). Аріна Соболенко – 10 990 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 7 978 очок; (5). Олена Рибакіна (Казахстан) – 7 610 очок; (4). Аманда Анісімова (США) – 6 680 очок; (3). Коко Гофф (США) – 6 423 очки; (6). Джессіка Пегула (США) – 6 103 очки; (7). Мірра Андреєва – 4 731 очко; (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 4 267 очок; (10). Белінда Бенчич (Швейцарі) – 3 342 очки; (12). Еліна Світоліна (Україна) – 3 205 очок.

Цього тижня стартує турнір WTA 500 в Абу-Дабі та WTA 250 у Клуж-Напоці та Острові.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.