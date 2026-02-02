Рейтинг WTA: Світоліна повернулася до першої десятки, Ястремська втратила 15 позицій
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 2 лютого 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третьою стала казашка Олена Рибакіна.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка вперше за п’ять років повернулася до десятки рейтингу завдяки виходу до півфіналу Australian Open-2026.
Марта Костюк втратила три позиції, а Даяна Ястремська опустилася відразу на 15 сходинок. Ще одна українка у першій сотні Олександра Олійникова піднялася тепер йде 91-ю.
- 10. (12). Еліна Світоліна – 3 205 очок;
- 23. (20). Марта Костюк – 1 863 очки;
- 43. (27). Даяна Ястремська – 1 175 очок;
- 91. (90). Олександра Олійникова – 805 очок;
- 102. (110) Юлія Стародубцева – 744 очки;
- 144. (136). Дар’я Снігур – 516 очок;
- 167. (179). Ангеліна Калініна – 422 очки;
- 264. (265). Анастасія Соболєва – 266 очок;
- 284 (286) Вероніка Подрез – 232 очок.
Рейтинг WTA від 2 лютого 2026 року
У першій десятці оновленому рейтингу WTA відбулося п’ять змін: американка Коко Гофф опустилася на п’яту сходинку. Натомість третьою ракеткою світу стала казашка Олена Рибакіна, яка виграла Australian Open-2026.
На четверте місце також піднялася американка Аманда Анісімова.
Дев’яту сходинку рейтингу WTA тепер посідає швейцарка Белінда Бенчич, а десятку замикає українка Еліна Світоліна.
- (1). Аріна Соболенко – 10 990 очок;
- (2). Іга Свьонтек (Польща) – 7 978 очок;
- (5). Олена Рибакіна (Казахстан) – 7 610 очок;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 6 680 очок;
- (3). Коко Гофф (США) – 6 423 очки;
- (6). Джессіка Пегула (США) – 6 103 очки;
- (7). Мірра Андреєва – 4 731 очко;
- (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 4 267 очок;
- (10). Белінда Бенчич (Швейцарі) – 3 342 очки;
- (12). Еліна Світоліна (Україна) – 3 205 очок.
Цього тижня стартує турнір WTA 500 в Абу-Дабі та WTA 250 у Клуж-Напоці та Острові.