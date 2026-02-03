Найтитулованіша спортсменка в історії України Ольга Харлан поділилася з шанувальниками радісною звісткою про майбутнє поповнення в родині.

Фехтувальниця готується вперше стати мамою, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram. Ольга опублікувала зворушливе відео, зазначивши, що зовсім скоро у її житті розпочнеться новий важливий етап.

Ольга Харлан оголосила про вагітність

У ролику Ольга зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле, спочатку ніби вирішують, що час розкрити секрет настав.

Коли Харлан відходить від камери та повертається у профіль, то одразу добре стає видно невеличкий животик.

– Найкращий розділ скоро розпочнеться, – прокоментувала щасливу подію фехтувальниця.

Ця новина стала логічним продовженням романтичної історії пари. У вересні 2024 року, одразу після свого 34-річчя, Ольга Харлан оголосила про заручини.

Кар’єра та олімпійські досягнення Харлан

На Олімпійських Іграх 2024 фехтувальниця остаточно закріпила за собою статус найтитулованішої спортсменки, виборовши бронзову нагороду в особистих змаганнях та привівши українську команду до золотих медалей.

Після завершення змагань Ольга Харлан взяла офіційну паузу в професійній діяльності, хоча про остаточне завершення кар’єри поки не заявляла.

