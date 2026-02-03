Найкращий розділ скоро розпочнеться: Ольга Харлан оголосила про вагітність
Найтитулованіша спортсменка в історії України Ольга Харлан поділилася з шанувальниками радісною звісткою про майбутнє поповнення в родині.
Фехтувальниця готується вперше стати мамою, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram. Ольга опублікувала зворушливе відео, зазначивши, що зовсім скоро у її житті розпочнеться новий важливий етап.
У ролику Ольга зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле, спочатку ніби вирішують, що час розкрити секрет настав.
Коли Харлан відходить від камери та повертається у профіль, то одразу добре стає видно невеличкий животик.
– Найкращий розділ скоро розпочнеться, – прокоментувала щасливу подію фехтувальниця.
Ця новина стала логічним продовженням романтичної історії пари. У вересні 2024 року, одразу після свого 34-річчя, Ольга Харлан оголосила про заручини.
Кар’єра та олімпійські досягнення Харлан
На Олімпійських Іграх 2024 фехтувальниця остаточно закріпила за собою статус найтитулованішої спортсменки, виборовши бронзову нагороду в особистих змаганнях та привівши українську команду до золотих медалей.
Після завершення змагань Ольга Харлан взяла офіційну паузу в професійній діяльності, хоча про остаточне завершення кар’єри поки не заявляла.