Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 16 лютого 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третя – казашка Олена Рибакіна.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка залишається на дев’ятій сходинці рейтингу.

Марта Костюк поки відновлюється після травми втратила три позиції, а Даяна Ястремська дві. Позиція Олександри Олійникової залишилася незмінною.

9. (9). Еліна Світоліна – 3 260 очок;

26. (23). Марта Костюк – 1 648 очок;

44. (43). Даяна Ястремська – 1 265 очок;

71. (71). Олександра Олійникова – 894 очки;

102. (103) Юлія Стародубцева – 762 очки;

133. (123). Дар’я Снігур – 567 очок;

191. (199). Ангеліна Калініна – 374 очки;

233. (250) Вероніка Подрез – 299 очок;

268. (267). Анастасія Соболєва – 266 очок.

Рейтинг WTA від 16 лютого 2026 року

У першій десятці оновленому рейтингу WTA відбулося чотири зміни: американка Коко Гофф піднялася на дві сходинки та зараз йде четвертою. Також на п’ятій позиції тепер ще одна представниця США Джессіка Пегула. Натомість американка Аманда Анісімова втратила два місця.

До першої десятки також потрапила в оновленому рейтингу канадка Вікторія Мбоко.

(1). Аріна Соболенко – 10 870 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 7 803 очки; (3). Олена Рибакіна (Казахстан) – 7 523 очки; (5). Коко Гофф (США) – 6 423 очки; (6). Джессіка Пегула (США) – 5 888 очок; (4). Аманда Анісімова (США) – 5 690 очок; (7). Мірра Андреєва – 4 786 очок; (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 4 157 очок; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 3 260 очок; (12). Вікторія Моко (Канада) – 3 246 очок.

Цього тижня стартує турнір WTA 1000 у Дубаї, а також челенеджери WTA 125 у Ле Сабль д’Олоні, Мідленді та в Оейраші.

