Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 2 березня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третя – казашка Олена Рибакіна.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна. Вона перебуває на дев’ятому місці світового рейтингу. Так само не змінилася позиція Марти Костюк.

Водночас Даяна Ястремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Дар’я Снігур втратили свої позиції.

А ось Ангеліна Калініна завдяки виходу до фіналу на челенджері в Анталії піднялася на 13 місць.

9. (9). Еліна Світоліна – 3 845 очок;

28. (28). Марта Костюк – 1 583 очок;

52. (49). Даяна Ястремська – 1 170 очок;

73. (71). Олександра Олійникова – 894 очки;

105. (102) Юлія Стародубцева – 751 очко;

117. (115). Дар’я Снігур – 690 очок;

189. (202). Ангеліна Калініна – 385 очок;

203. (238) Вероніка Подрез – 359 очок;

270. (271). Анастасія Соболєва – 255 очок.

Рейтинг WTA від 2 березня 2026 року

У першій десятці оновленому рейтингу WTA змін не відбулося.

(1). Аріна Соболенко – 10 675 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 7 588 очок; (3). Олена Рибакіна (Казахстан) – 7 253 очки; (4). Коко Гофф (США) – 6 803 очки; (5). Джессіка Пегула (США) – 6 583 очки; (6). Аманда Анісімова (США) – 6 070 очок; (7) Жасмін Паоліні (Італія) – 4 232 очки; (8). Мірра Андреєва – 4 001 очко; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 3 845 очок; (10). Вікторія Моко (Канада) – 3 211 очок.

Цього тижня стартує кваліфікація на турнір WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі, а також челенджер WTA 125 Анталья 2 у Туреччині.

