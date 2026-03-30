Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 30 березня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають п’ять українок.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна. Вона піднялася на сьоме місце світового рейтингу. На одну сходинку покращилася позиція Марти Костюк.

Із першої сотні лише Олександра Олійникова втратила позиції, тоді як прогресу досягла Юлія Стародубцева, піднявшись на 19 сходинок, а також Даяна Ястремська.

7. (8). Еліна Світоліна – 3 965 очок;

27. (28). Марта Костюк – 1 473 очок;

49. (54). Даяна Ястремська – 1 165 очок;

71. (66). Олександра Олійникова – 931 очки;

89. (108) Юлія Стародубцева – 816 очко;

93. (110). Дар’я Снігур – 803 очок;

119. (127). Ангеліна Калініна – 385 очок;

205. (205) Вероніка Подрез – 359 очок.

Рейтинг WTA від 30 березня 2026 року

У першій десятці оновленому рейтингу WTA сталося чотири зміни: американка Коко Гофф посунула з першої трійки Ігу Свьонтек, а українка Еліна Світоліна піднялася на сьому позицію, обійшовши італійку Жасмін Паоліні.

(1). Аріна Соболенко – 11 025 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 108 очок; (4). Коко Гофф (США) – 7 278 очок; (3). Іга Свьонтек (Польща) – 7 263 очок; (5). Джессіка Пегула (США) – 6 243 очки; (6). Аманда Анісімова (США) – 6 180 очок; (8). Еліна Світоліна (Україна) – 3 965 очок; (7) Жасмін Паоліні (Італія) – 3 907 очок; (9). Вікторія Моко (Канада) – 3 531 очко; (10). Мірра Андреєва – 3 121 очко.

Цього тижня відбудеться турнір WTA 500 в американському Чарлстоні, а також турнір серії 250 у колумбійській Боготі.

