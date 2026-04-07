Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про відчуття перед майбутнім матчем жіночої збірної України з тенісу в Кубку Біллі Джин Кінг.

В інтерв’ю Setanta Sports тенісистка зазначила, що виступати за свою країну для неї найголовшніше.

Світоліна про виступи за збірну України

– Кожен рік він різний, але нічого не змінюється – для мене це завжди неймовірні відчуття, які я отримую. Букет різних емоцій. Головне – це те, що ти граєш за свою країну. Коли ти виходиш і в тебе позаду написано Україна – це до мурах. Для мене це найголовніше в моїй карʼєрі – грати за збірну чи грати на Олімпіаді.

Я завжди намагаюсь підійти до цього і бути в найкращій своїй формі. Звісно, що не завжди це можливо, тому що є багато інших турнірів. Але для мене це, мабуть, найголовніший турнір, який є, – сказала Світоліна.

Суперницями українок стане команда Польщі, однак у складі буде відсутня Іга Свьонтек. Четверта ракетка світу повідомила, що це було вимушене рішення, адже вона переживає складний період в професійному та особистому житті.

– Команда така, як є, ми не можемо не давати їм теж якийсь кредит, що вони грають вдома, вони будуть під себе покриття теж класти. Буде важкий матч. Я думаю, що перший день дуже емоційно важкий, максимально нервовий. Було б добре його гарно розпочати, а далі вже будемо на досвіді, – сказала Еліна.

Світоліна додала, що в неї, у Марти Костюк та сестер Кіченок досвід є і всі вони знають, чого очікують, коли їдуть на Кубок Біллі Джин Кінг. За словами Еліни, “буде нервово, але ми готові до цього”.

Матч кваліфікації Польща – Україна відбудеться 10-11 квітня 2026 року у польському місті Глівіце на ґрунті.

Нагадаємо, минулого року українки теж зустрічалися з полячками у кваліфікації та перемогли у протистоянні 3:0. У фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг збірна Україна посіла п’яте місце.

