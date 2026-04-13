Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 13 квітня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають п’ять українок.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна. Без змін також Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

На одну позицію опустилася Марта Костюк, а також втратила дві сходинки Олександра Олійникова. Із першої сотні випала Дар’я Снігур.

7. (7). Еліна Світоліна – 3 965 очок;

27. (28). Марта Костюк – 1 473 очки;

49. (49). Даяна Ястремська – 1 200 очок;

53. (53) Юлія Стародубцева – 1 139 очок;

70. (68). Олександра Олійникова – 931 очко;

101. (96). Дар’я Снігур – 803 очки;

107. (120). Ангеліна Калініна – 768 очок;

209. (206) Вероніка Подрез – 335 очок.

Рейтинг WTA від 13 квітня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося дві зміни: “нейтральна” Мірра Андреєва піднялася на дев’яту позицію, змістивши звідти канадку Вікторію Мбоко.

(1). Аріна Соболенко – 11 025 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 108 очок; (3). Коко Гофф (США) – 7 278 очок; (4). Іга Свьонтек (Польща) – 7 263 очки; (5). Джессіка Пегула (США) – 6 243 очки; (6). Аманда Анісімова (США) – 5 995 очок; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3 965 очок; (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 3 907 очок; (10). Мірра Андреєва – 3 611 очок; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 531 очко.

Цього тижня відбудеться турнір WTA 500 в німецькому Штутгарті, а також турнір серії 250 у французькому Руані.

