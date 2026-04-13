Рейтинг WTA: Світоліна без змін, Костюк – втратила одну позицію
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 13 квітня 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Коко Гофф.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають п’ять українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна. Без змін також Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.
На одну позицію опустилася Марта Костюк, а також втратила дві сходинки Олександра Олійникова. Із першої сотні випала Дар’я Снігур.
- 7. (7). Еліна Світоліна – 3 965 очок;
- 27. (28). Марта Костюк – 1 473 очки;
- 49. (49). Даяна Ястремська – 1 200 очок;
- 53. (53) Юлія Стародубцева – 1 139 очок;
- 70. (68). Олександра Олійникова – 931 очко;
- 101. (96). Дар’я Снігур – 803 очки;
- 107. (120). Ангеліна Калініна – 768 очок;
- 209. (206) Вероніка Подрез – 335 очок.
Рейтинг WTA від 13 квітня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося дві зміни: “нейтральна” Мірра Андреєва піднялася на дев’яту позицію, змістивши звідти канадку Вікторію Мбоко.
- (1). Аріна Соболенко – 11 025 очок;
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 108 очок;
- (3). Коко Гофф (США) – 7 278 очок;
- (4). Іга Свьонтек (Польща) – 7 263 очки;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6 243 очки;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 5 995 очок;
- (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3 965 очок;
- (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 3 907 очок;
- (10). Мірра Андреєва – 3 611 очок;
- (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 531 очко.
Цього тижня відбудеться турнір WTA 500 в німецькому Штутгарті, а також турнір серії 250 у французькому Руані.