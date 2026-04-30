Друга ракетка України Марта Костюк вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 1000 у Мадриді.

У двох сетах вона здолала чешку Лінду Носкову з рахунком 7:6 (7:1), 6:0.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 29 хвилин, за які Марта зробила дві подачі навиліт, відіграла один із п’яти брейкпойнтів та припустилася чотирьох подвійних помилок.

Перша партія видалася досить напруженою, адже тенісистки по черзі виходили мінімально вперед, беручи подачу суперниці. У підсумку, переможець сету визначився на тайбрейку, де українка взяла гору з рахунком 7:1.

Друга партія розгорталася за іншим сценарієм: Марта не віддала Носковій жодної своєї подачі та оформила три брейки. Сама партія протривала 24 хвилини.

Це була перша очна зустріч тенісисток на корті.

Перемога дозволила Костюк повторити особистий рекорд на турнірах WTA 1000. Півфіналу цього рівня вона раніше діставалася лише в Індіан-Веллcі у 2024 році.

Наступною суперницею Костюк у Мадриді стане ексросіянка Анастасія Потапова, яка зараз виступає під прапором Австрії.

У попередньому колі Костюк здолала американку Кеті Макнеллі, а до того обіграла п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу.

