Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 4 травня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, однак через ранню стадію вильоту з турніру в Мадриді вона втратила зароблені минулого року на тисячнику очки та опустилася на десяту позицію.

Завдяки перемозі на тисячнику в Мадриді Марта Костюк піднялася на вісім сходинок у рейтингу.

Кілька сходинок втратили Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. До першої сотні повернулася також Ангеліна Калініна.

  • 10. (7). Еліна Світоліна – 3 530 очок;
  • 15. (23). Марта Костюк – 2 507 очок;
  • 52. (49). Даяна Ястремська – 1 175 очок;
  • 57. (53) Юлія Стародубцева – 1 044 очки;
  • 68. (70). Олександра Олійникова – 940 очок;
  • 93. (110). Ангеліна Калініна – 833 очки;
  • 95. (98). Дар’я Снігур – 828 очок;
  • 152. (147) Вероніка Подрез – 511 очок.

Рейтинг WTA від 4 травня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося шість змін: Іга Свьонтек змістила з третьої сходинки Коко Гофф.

Також внаслідок втрати очок Еліною Світоліною свої позиції вдалося покращити трьом тенісисткам – Міррі Андрєєвій, Жасмін Паоліні та Вікторії Мбоко.

  1. (1). Аріна Соболенко – 10 110 очок;
  2. (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 555 очок;
  3. (4). Іга Свьонтек (Польща) – 6 948 очок;
  4. (3). Коко Гофф (США) – 6 749 очок;
  5. (5). Джессіка Пегула (США) – 6 136 очок;
  6. (6). Аманда Анісімова (США) – 5 985 очок;
  7. (9). Мірра Андреєва – 4 181 очко;
  8. (8) Жасмін Паоліні (Італія)  – 3 722 очки;
  9. (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 531 очко;
  10. (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3 530 очок.

Цього тижня стартує турнір WTA 1000 в Римі, а також турніри серії 250 у Стамбулі (Туреччина) та Цзюцзяні (Китай).

