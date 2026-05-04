Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 4 травня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, однак через ранню стадію вильоту з турніру в Мадриді вона втратила зароблені минулого року на тисячнику очки та опустилася на десяту позицію.

Завдяки перемозі на тисячнику в Мадриді Марта Костюк піднялася на вісім сходинок у рейтингу.

Кілька сходинок втратили Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. До першої сотні повернулася також Ангеліна Калініна.

10. (7). Еліна Світоліна – 3 530 очок;

15. (23). Марта Костюк – 2 507 очок;

52. (49). Даяна Ястремська – 1 175 очок;

57. (53) Юлія Стародубцева – 1 044 очки;

68. (70). Олександра Олійникова – 940 очок;

93. (110). Ангеліна Калініна – 833 очки;

95. (98). Дар’я Снігур – 828 очок;

152. (147) Вероніка Подрез – 511 очок.

Рейтинг WTA від 4 травня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося шість змін: Іга Свьонтек змістила з третьої сходинки Коко Гофф.

Також внаслідок втрати очок Еліною Світоліною свої позиції вдалося покращити трьом тенісисткам – Міррі Андрєєвій, Жасмін Паоліні та Вікторії Мбоко.

(1). Аріна Соболенко – 10 110 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 555 очок; (4). Іга Свьонтек (Польща) – 6 948 очок; (3). Коко Гофф (США) – 6 749 очок; (5). Джессіка Пегула (США) – 6 136 очок; (6). Аманда Анісімова (США) – 5 985 очок; (9). Мірра Андреєва – 4 181 очко; (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 3 722 очки; (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 531 очко; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3 530 очок.

Цього тижня стартує турнір WTA 1000 в Римі, а також турніри серії 250 у Стамбулі (Туреччина) та Цзюцзяні (Китай).

