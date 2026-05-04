Рейтинг WTA: особистий рекорд Костюк та втрата позицій у Світоліної
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 4 травня 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, однак через ранню стадію вильоту з турніру в Мадриді вона втратила зароблені минулого року на тисячнику очки та опустилася на десяту позицію.
Завдяки перемозі на тисячнику в Мадриді Марта Костюк піднялася на вісім сходинок у рейтингу.
Кілька сходинок втратили Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. До першої сотні повернулася також Ангеліна Калініна.
- 10. (7). Еліна Світоліна – 3 530 очок;
- 15. (23). Марта Костюк – 2 507 очок;
- 52. (49). Даяна Ястремська – 1 175 очок;
- 57. (53) Юлія Стародубцева – 1 044 очки;
- 68. (70). Олександра Олійникова – 940 очок;
- 93. (110). Ангеліна Калініна – 833 очки;
- 95. (98). Дар’я Снігур – 828 очок;
- 152. (147) Вероніка Подрез – 511 очок.
Рейтинг WTA від 4 травня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося шість змін: Іга Свьонтек змістила з третьої сходинки Коко Гофф.
Також внаслідок втрати очок Еліною Світоліною свої позиції вдалося покращити трьом тенісисткам – Міррі Андрєєвій, Жасмін Паоліні та Вікторії Мбоко.
- (1). Аріна Соболенко – 10 110 очок;
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 555 очок;
- (4). Іга Свьонтек (Польща) – 6 948 очок;
- (3). Коко Гофф (США) – 6 749 очок;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6 136 очок;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 5 985 очок;
- (9). Мірра Андреєва – 4 181 очко;
- (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 3 722 очки;
- (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 531 очко;
- (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3 530 очок.
Цього тижня стартує турнір WTA 1000 в Римі, а також турніри серії 250 у Стамбулі (Туреччина) та Цзюцзяні (Китай).