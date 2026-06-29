Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 29 червня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка йде восьмою. Без змін й 13-те місце в Марти Костюк.

Із 50-ки найкращих випала Олександра Олійникова, опустившись на 53-тю сходинку. Також втратила позицію Даяна Ястремська. Натомість своє становище покращили Ангеліна Калініна та Дар’я Снігур.

8. (8). Еліна Світоліна – 4 471 очко;

13. (13). Марта Костюк – 3 156 очок;

53. (49). Олександра Олійникова – 1 114 очок;

55. (55) Юлія Стародубцева – 1 077 очок;

66. (70). Ангеліна Калініна – 1 008 очок;

67. (66). Даяна Ястремська – 995 очок;

77. (78). Дар’я Снігур – 928 очок;

145. (144) Вероніка Подрез – 530 очок.

Рейтинг WTA від 29 червня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося три зміни: чешка Лінда Носкова випала з десятки, натомість на її позицію піднялася її землячка Кароліна Мухова.

Також на десяту сходинку опустилася каналка Вікторія Мбоко.

(1). Аріна Соболенко – 9 090 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 143 очки; (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 409 очок; (4). Джессіка Пегула (США) – 5 881 очко; (5). Мірра Андреєва – 5 653 очки; (6). Аманда Анісімова (США) – 5 523 очки; (7). Коко Гофф (США) – 4 879 очок; (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4 471 очко; (11) Кароліна Мухова (Чехія) – 3 878 очок. (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 670 очок.

Цього тижня стартує третій у сезоні турнір серії Grand Slam – Вімблдон.

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