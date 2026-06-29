Рейтинг WTA: позиції українок перед стартом на Вімблдоні
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 29 червня 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка йде восьмою. Без змін й 13-те місце в Марти Костюк.
Із 50-ки найкращих випала Олександра Олійникова, опустившись на 53-тю сходинку. Також втратила позицію Даяна Ястремська. Натомість своє становище покращили Ангеліна Калініна та Дар’я Снігур.
- 8. (8). Еліна Світоліна – 4 471 очко;
- 13. (13). Марта Костюк – 3 156 очок;
- 53. (49). Олександра Олійникова – 1 114 очок;
- 55. (55) Юлія Стародубцева – 1 077 очок;
- 66. (70). Ангеліна Калініна – 1 008 очок;
- 67. (66). Даяна Ястремська – 995 очок;
- 77. (78). Дар’я Снігур – 928 очок;
- 145. (144) Вероніка Подрез – 530 очок.
Рейтинг WTA від 29 червня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося три зміни: чешка Лінда Носкова випала з десятки, натомість на її позицію піднялася її землячка Кароліна Мухова.
Також на десяту сходинку опустилася каналка Вікторія Мбоко.
- (1). Аріна Соболенко – 9 090 очок;
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 143 очки;
- (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 409 очок;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 5 881 очко;
- (5). Мірра Андреєва – 5 653 очки;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 5 523 очки;
- (7). Коко Гофф (США) – 4 879 очок;
- (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4 471 очко;
- (11) Кароліна Мухова (Чехія) – 3 878 очок.
- (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 670 очок.
Цього тижня стартує третій у сезоні турнір серії Grand Slam – Вімблдон.