WTA запровадила обов’язкові генетичні тести на стать для тенісисток
- WTA зобов'язала всіх тенісисток один раз пройти генетичний тест на наявність гена SRY для участі у турнірах.
- За позитивного результату на ген SRY спортсменки проходитимуть додаткове медичне обстеження перед допуском.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) зобов’язала всіх тенісисток проходити генетичне тестування статі для участі в турнірах туру WTA.
Про це повідомляє BBC.
WTA запровадить генетичні тести на стать
Згідно з останньою редакцією правил щодо допуску до жіночих турнірів, тенісистки повинні будуть надати зразок мазка зі щоки, крові або слини для перевірки на наявність гена SRY. Цей ген входить до складу Y-хромосоми та зумовлює розвиток чоловічих статевих ознак.
Тестування проводитиметься один раз у житті. В разі негативного результату, що свідчить про відсутність цього гена, WTA дозволить тенісисткам брати участь у турнірах.
У разі позитивного результату тенісистки будуть змушені пройти додаткове медичне обстеження, перш ніж їм дозволять грати.
Нова політика також вимагає від тенісисток підписати документ, у якому зазначено, що у разі відмови від тестування на них можуть бути застосовані дисциплінарні заходи.
Востаннє WTA оновлювала свою політику у 2024 році. Тоді організація дозволила трансгендерним жінкам брати участь у турнірах, якщо вони протягом попередніх двох років постійно підтримували рівень тестостерону нижче 2,5 нмоль/л.
Водночас, поки не відомо про жодну трансгендерну жінку, яка б виступала в турі WTA.
З моменту свого запровадження у 1975 році політика WTA щодо допуску до змагань періодично переглядалася з урахуванням змін у міжнародному спорті.