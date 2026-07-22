Жіноча тенісна асоціація (WTA) зобов’язала всіх тенісисток проходити генетичне тестування статі для участі в турнірах туру WTA.

Про це повідомляє BBC.

WTA запровадить генетичні тести на стать

Згідно з останньою редакцією правил щодо допуску до жіночих турнірів, тенісистки повинні будуть надати зразок мазка зі щоки, крові або слини для перевірки на наявність гена SRY. Цей ген входить до складу Y-хромосоми та зумовлює розвиток чоловічих статевих ознак.

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Тестування проводитиметься один раз у житті. В разі негативного результату, що свідчить про відсутність цього гена, WTA дозволить тенісисткам брати участь у турнірах.

У разі позитивного результату тенісистки будуть змушені пройти додаткове медичне обстеження, перш ніж їм дозволять грати.

Нова політика також вимагає від тенісисток підписати документ, у якому зазначено, що у разі відмови від тестування на них можуть бути застосовані дисциплінарні заходи.

Востаннє WTA оновлювала свою політику у 2024 році. Тоді організація дозволила трансгендерним жінкам брати участь у турнірах, якщо вони протягом попередніх двох років постійно підтримували рівень тестостерону нижче 2,5 нмоль/л.

Водночас, поки не відомо про жодну трансгендерну жінку, яка б виступала в турі WTA.

З моменту свого запровадження у 1975 році політика WTA щодо допуску до змагань періодично переглядалася з урахуванням змін у міжнародному спорті.

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