Українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна вийшли до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 у Торонто.

Костюк здолала американку Медісон Кіз із рахунком 6:3, 6:1, а Світоліна розгромила ексросіянку Анастасію Потапову – 6:1, 6:1.

Костюк і Світоліна вийшли до 1/8 фіналу в Торонто

У стартовій партії тенісистки обмінювалися геймами, після чого українка здійснила ривок з брейком. Марта реалізувала сетбол у дев’ятому геймі на своїй подачі.

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У другій партії Костюк розгромила Кіз, оформивши три брейки. Загалом тенісистки провели на корті 1 годину та 17 хвилин.

Костюк – Кіз: відеоогляд матчу

Для Марти це була третя очна зустріч з американкою та перша перемога. Наступною суперницею Костюк стане експерша ракетка світу Іга Свьонтек.

Суперницею Еліни Світоліної була представниця Австрії Анастасія Потапова, якій українка завдала розгромної перемоги у двох сетах. Ексросіянці вдалося взяти лише по гейму у кожній з партій.

Обидва сети закінчилися з однаковим рахунком 6:1, а для перемоги українці вистачило години.

Світоліна – Потапова: відеоогляд матчу

В 1/8 фіналу Еліна зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою. Українка зустрічалася з нею п’ять разів, здобувши чотири перемоги при одній поразці.

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