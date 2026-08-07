Костюк перемогла Кіз, Світоліна розгромила ексросіянку на турнірі в Торонто
- Марта Костюк уперше в кар’єрі перемогла Медісон Кіз та вийшла до 1/8 фіналу WTA 1000 у Торонто.
- Еліна Світоліна розгромила Анастасію Потапову 6:1, 6:1, віддавши суперниці лише два гейми.
Українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна вийшли до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 у Торонто.
Костюк здолала американку Медісон Кіз із рахунком 6:3, 6:1, а Світоліна розгромила ексросіянку Анастасію Потапову – 6:1, 6:1.
Костюк і Світоліна вийшли до 1/8 фіналу в Торонто
У стартовій партії тенісистки обмінювалися геймами, після чого українка здійснила ривок з брейком. Марта реалізувала сетбол у дев’ятому геймі на своїй подачі.
У другій партії Костюк розгромила Кіз, оформивши три брейки. Загалом тенісистки провели на корті 1 годину та 17 хвилин.
Костюк – Кіз: відеоогляд матчу
Для Марти це була третя очна зустріч з американкою та перша перемога. Наступною суперницею Костюк стане експерша ракетка світу Іга Свьонтек.
Суперницею Еліни Світоліної була представниця Австрії Анастасія Потапова, якій українка завдала розгромної перемоги у двох сетах. Ексросіянці вдалося взяти лише по гейму у кожній з партій.
Обидва сети закінчилися з однаковим рахунком 6:1, а для перемоги українці вистачило години.
Світоліна – Потапова: відеоогляд матчу
В 1/8 фіналу Еліна зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою. Українка зустрічалася з нею п’ять разів, здобувши чотири перемоги при одній поразці.