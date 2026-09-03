Українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна пробилися до третього раунду турніру серії Grand Slam – US Open-2026.

Костюк обіграла чемпіонку US Open-2017 Слоун Стівенс, а Світоліна – австралійку Маю Джойнт.

Костюк перемогла Стівенс на US Open-2027

Костюк та Стівенс провели на корті 1 годину та 27 хвилин, за які Марта зробила вісім ейсів, мала більше віннерів 30:10, але й більше невимушених помилок 27:20.

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Перший сет Костюк виграла, дозволивши суперниці взяти лише один гейм. У другому таймі гра розгорталася за іншим сценарієм. За рахунку 2:2 Костюк першою оформила брейк і закріпила його в наступному геймі.

Проте американці вдалося перехопити ініціативу та виграти три гейми поспіль. Ключовим став брейк Марти в 11-му геймі, після чого Марта подала на матч – 6:1, 7:5.

Наступною суперницею Костюк стане 18-та сіяна “нейтральна” тенісистка Єкатєріна Алєксандрова, яка перемогла австралійку Кімберлі Біррелл.

Світоліна обіграла Джойнт

Світоліна здолала Джойнт у трьох сетах 6:2, 6:7 (6:8), 6:4. Суперниці провели на корті 2 години та 10 хвилин.

У першому сеті Світоліна повела 4:0, Джойнт зуміла відіграти лише два гейми брейками, після чого Еліна на подачі австралійки повела за сетами.

Доля другої партії вирішувалася на тайбрейку, де виграла австралійка — 7:6. У другому сеті Світоліна перехопила ініціативу га початку, повівши 4:1, після чого Джойнт змогла відійграти три гейми, але випередити Еліну не змогла.

Наступною суперницею Світоліної стане “нейтральна” Анна Калінская. Суперниці зустрічалися п’ять разів, і чотири перемоги були за Світоліною.

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