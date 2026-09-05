Марта Костюк знялася з парного виступу в US Open, але зіграє в одиночному
- Українська тенісистка Марта Костюк у дуеті з румункою Єленою-Габріелою Русе знялася з парного розряду US Open безпосередньо перед матчем другого кола з нерозголошених причин.
- Але українка продовжує виступи в одиночному розряді турніру, де вже пробилася до 1/8 фіналу після перемоги над Катериною Александровою.
Українська тенісистка Марта Костюк та її партнерка Єлена-Габріела Русе з Румунії припинили виступи у парному розряді Відкритого чемпіонату США з тенісу. Вони знялися з турніру безпосередньо перед матчем другого раунду.
Чому Костюк знялася з парного турніру US Open
Офіційну причину, чому Марта Костюк та її партнерка Єлена-Габріела Русе відмовилися від участі в парному турнірі US Open перед матчем другого кола, наразі не розголошують.
Суперниці українсько-румунської пари Елізе Мертенс та Діана Шнайдер пройшли до 1/8 фіналу без спортивної боротьби.
На старті змагань Костюк та Русе впевнено перемогли бразилійку Лауру Пігоссі та представницю Угорщини Панну Удварді (6:3, 6:4).
Проте українка все одно надалі продовжує боротьбу в одиночному розряді US Open.
4 вересня українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу US Open, перемігши “нейтральну” Єкатєріну Александрову в матчі третього кола.