Українська тенісистка Марта Костюк та її партнерка Єлена-Габріела Русе з Румунії припинили виступи у парному розряді Відкритого чемпіонату США з тенісу. Вони знялися з турніру безпосередньо перед матчем другого раунду.

Чому Костюк знялася з парного турніру US Open

Офіційну причину, чому Марта Костюк та її партнерка Єлена-Габріела Русе відмовилися від участі в парному турнірі US Open перед матчем другого кола, наразі не розголошують.

Суперниці українсько-румунської пари Елізе Мертенс та Діана Шнайдер пройшли до 1/8 фіналу без спортивної боротьби.

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На старті змагань Костюк та Русе впевнено перемогли бразилійку Лауру Пігоссі та представницю Угорщини Панну Удварді (6:3, 6:4).

Проте українка все одно надалі продовжує боротьбу в одиночному розряді US Open.

4 вересня українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу US Open, перемігши “нейтральну” Єкатєріну Александрову в матчі третього кола.

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