Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 14 вересня 2026 року.

Першою ракеткою стала казашка Олена Рибакіна, яка змістила з позиції лідера рейтингу “нейтральну” Аріну Соболенко, а третя – американка Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на сьому сходинку. Також покращила своє становище Марта Костюк, яка вперше у кар’єрі потрапила до десятки найсильніших тенісисток.

У 50-ці найкращих ще чотири українки – усі вони піднялися у рейтингу. Це – Олександра Олійникова, Дар’я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.

7. (9). Еліна Світоліна – 4 809 очок;

10. (11). Марта Костюк – 3 980 очок;

41. (46). Олександра Олійникова – 1 191 очко;

42. (45). Дар’я Снігур – 1 170 очок;

42. (74) Юлія Стародубцева – 1 165 очок;

47. (49). Ангеліна Калініна – 1 112 очок;

110. (112). Даяна Ястремська – 692 очки;

126. (132) Вероніка Подрез – 586 очок;

181. (194). Анастасія Соболєва – 416 очок.

Рейтинг WTA від 14 вересня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося шість змін. Новою лідеркою стала казашка Олена Рибакіна, яка змістила з першого місця Соболенко.

Українка Еліна Світоліна піднялася на дві позиції, відповідно свої місця втратили Кароліна Мухова та Іга Свьонтек. Також вперше у кар’єрі до першої десятки рейтингу пробилася Марта Костюк, змістивши американку Аманду Анісімову.

(2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 9 901 очко; (1). Аріна Соболенко – 7 875 очок; (3). Джессіка Пегула (США) – 7 265 очок; (4). Коко Гофф (США) – 7 244 очки; (5). Мірра Андреєва – 5 743 очки; (6) Лінда Носкова (Чехія) – 5 328 очок; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4 809 очок; (7) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 683 очки; (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 619 очок; (11). Марта Костюк (Україна) – 3 980 очок.

Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі, де виступить Марта Костюк. А також відбудеться турнір WTA 250 у Сан-Паулу.

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