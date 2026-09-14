Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на сьоме місце, Костюк – вперше у десятці
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 14 вересня 2026 року.
Першою ракеткою стала казашка Олена Рибакіна, яка змістила з позиції лідера рейтингу “нейтральну” Аріну Соболенко, а третя – американка Джессіка Пегула.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на сьому сходинку. Також покращила своє становище Марта Костюк, яка вперше у кар’єрі потрапила до десятки найсильніших тенісисток.
У 50-ці найкращих ще чотири українки – усі вони піднялися у рейтингу. Це – Олександра Олійникова, Дар’я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.
- 7. (9). Еліна Світоліна – 4 809 очок;
- 10. (11). Марта Костюк – 3 980 очок;
- 41. (46). Олександра Олійникова – 1 191 очко;
- 42. (45). Дар’я Снігур – 1 170 очок;
- 42. (74) Юлія Стародубцева – 1 165 очок;
- 47. (49). Ангеліна Калініна – 1 112 очок;
- 110. (112). Даяна Ястремська – 692 очки;
- 126. (132) Вероніка Подрез – 586 очок;
- 181. (194). Анастасія Соболєва – 416 очок.
Рейтинг WTA від 14 вересня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося шість змін. Новою лідеркою стала казашка Олена Рибакіна, яка змістила з першого місця Соболенко.
Українка Еліна Світоліна піднялася на дві позиції, відповідно свої місця втратили Кароліна Мухова та Іга Свьонтек. Також вперше у кар’єрі до першої десятки рейтингу пробилася Марта Костюк, змістивши американку Аманду Анісімову.
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 9 901 очко;
- (1). Аріна Соболенко – 7 875 очок;
- (3). Джессіка Пегула (США) – 7 265 очок;
- (4). Коко Гофф (США) – 7 244 очки;
- (5). Мірра Андреєва – 5 743 очки;
- (6) Лінда Носкова (Чехія) – 5 328 очок;
- (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4 809 очок;
- (7) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 683 очки;
- (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 619 очок;
- (11). Марта Костюк (Україна) – 3 980 очок.
Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі, де виступить Марта Костюк. А також відбудеться турнір WTA 250 у Сан-Паулу.