За підсумками виступу на турнірі в Пекіні Еліна Світоліна підніметься на шосту сходинку світового рейтингу WTA. Для першої ракетки України це найвища позиція за останні п’ять років.

Це стало можливим завдяки виходу Еліни до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні.

Світоліна підніметься на шосте місце у рейтингу WTA

Перед турніром у Пекіні Світоліна посідала сьоме місце, маючи 4 809 очок. В режимі реального часу українка піднялася на одну сходинку, додавши до свого активу 215 очок після перемог над чешкою Катержиною Сіняковою, гречанкою Марією Саккарі та Енн Лі.

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Єдиною тенісисткою, що могла завадити українці піднятися на шосту позицію була Кароліна Мухова. Але чешка програла землячці Ніколі Бартуньковій та вже не випередить українку.

Найбільш рейтинговою тенісисткою після Світоліної, що вийшла до чвертьфіналу у Пекіні, є полька Іга Свьонтек. Проте вона навіть в разі перемоги на турнірі не випередить Еліну.

Таким чином, після завершення турніру в Пекіні Світоліна вперше за п’ять років повернеться до першої шістки рейтингу WTA. Востаннє українка посідала цю позицію наприкінці жовтня 2021 року.

Найвищою позицією, на яку піднімалася Еліна, залишається третя сходинка рейтингу WTA, якої вона вперше досягла у вересні 2017 року.

Загалом же Еліна входила до трійки найкращих тенісисток світу у 2017, 2018 та 2019 роках.

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