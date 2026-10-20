Французький тенісист Гаель Монфіс достроково завершив професійну кар’єру через розлучення з українкою Еліною Світоліною.

Про це пише французьке видання L’Equipe.

Монфіс достроково завершив кар’єру

Сезон-2026 став фінальним аккордом у професійній кар’єрі 40-річного Гаеля Монфіса. У жовтні Міжнародне агентство з доброчесності в тенісі офіційно підтвердило, що французький тенісист остаточно завершив кар’єру.

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Спочатку передбачалося, що Монфіс попрощається з великим тенісом перед рідними трибунами на турнірі в Ліоні та паризькому Мастерсі.

Але ці плани не реалізувалися, оскільки після статусу про завершення кар’єри Монфіс втратив право змагатися на турнірах ATP.

Як пише L’Equipe, рішення Гаеля достроково завершити кар’єру зумовлене розлученням зі Світоліною.

Аби уникнути публічності на тлі завершення стосунків із українською тенісисткою, Монфіс вирішив пропустити прощальні турніри.

Водночас, повернення француза на корт може відбутися в Женеві у грудні на галавечірі з нагоди завершення кар’єри швейцарця Стена Ваврінки.

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна оголосила про завершення шлюбу з Монфісом у дописі в Instagram. Тенісистка зазначила, що війна Росії проти України вплинула на її емоційний стан у стосунках з французом.

Світоліна та Монфіс одружилися 2021 року після двох років стосунків. У жовтні 2022 року у подружжя народилася донька Скай.

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