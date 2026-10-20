Завжди любитиму й цінуватиму його: Світоліна про причини розлучення з Монфісом
Перша ракетка України Еліна Світоліна опублікувала ще один допис, в якому спробувала пояснити мотиви свого рішення розлучитися з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.
Допис тенісистка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Світоліна про причини розлучення
Світоліна зазначила, що міжнародна аудиторія не до кінця осягнула те, що вона хотіла донести у попередньому дописі, сприйнявши війну як єдиний фактор розриву.
Еліна зазначила, що у попередньому дописі поділилася лише однією з причин, які вплинули на її рішення та змусили замислитися про життя і майбутнє.
Вона додала, що насправді за цим стоїть значно більше і справа ніколи не полягала лише в чомусь одному.
– Коли ти понад 4,5 роки живеш у реаліях війни, проходиш крізь безліч найрізноманітніших ситуацій, емоцій та важких моментів, ти мимоволі починаєш дивитися на життя інакше. Змінюється твоє світосприйняття, зсуваються цінності та пріоритети, і ти починаєш чітко розуміти, чого насправді прагнеш від життя, – зазначила тенісистка.
Світоліна додала: У певний момент я просто усвідомила, що більше не хочу жити життям, у якому не почуваюся справді щасливою. І повірте, це рішення далося мені дуже непросто.
За словами Еліни, вона “безмежно любить та поважає свого чоловіка”.
– І я завжди любитиму й цінуватиму його як людину. Саме тому для мене було так важливо залишатися чесною – як перед ним, так і перед самою собою.
За словами Світоліної, пояснити підґрунтя подібних особистих рішень в одному дописі неможливо, а деякі речі надто інтимні для публічності.
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Вона зауважила, що кар’єра Гаеля раптово припинилася через їхню ситуацію, а через несправедливі звинувачення на його адресу вони випустили спільну заяву. Еліна закликала поставитися до них із розумінням у цей важкий період.
Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна оголосила про завершення шлюбу з Монфісом у дописі в Instagram. Тенісистка зазначила, що війна Росії проти України вплинула на її емоційний стан у стосунках з французом.