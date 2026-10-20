Перша ракетка України Еліна Світоліна опублікувала ще один допис, в якому спробувала пояснити мотиви свого рішення розлучитися з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Допис тенісистка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Світоліна про причини розлучення

Світоліна зазначила, що міжнародна аудиторія не до кінця осягнула те, що вона хотіла донести у попередньому дописі, сприйнявши війну як єдиний фактор розриву.

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Еліна зазначила, що у попередньому дописі поділилася лише однією з причин, які вплинули на її рішення та змусили замислитися про життя і майбутнє.

Вона додала, що насправді за цим стоїть значно більше і справа ніколи не полягала лише в чомусь одному.

– Коли ти понад 4,5 роки живеш у реаліях війни, проходиш крізь безліч найрізноманітніших ситуацій, емоцій та важких моментів, ти мимоволі починаєш дивитися на життя інакше. Змінюється твоє світосприйняття, зсуваються цінності та пріоритети, і ти починаєш чітко розуміти, чого насправді прагнеш від життя, – зазначила тенісистка.

Світоліна додала: У певний момент я просто усвідомила, що більше не хочу жити життям, у якому не почуваюся справді щасливою. І повірте, це рішення далося мені дуже непросто.

За словами Еліни, вона “безмежно любить та поважає свого чоловіка”.

– І я завжди любитиму й цінуватиму його як людину. Саме тому для мене було так важливо залишатися чесною – як перед ним, так і перед самою собою.

За словами Світоліної, пояснити підґрунтя подібних особистих рішень в одному дописі неможливо, а деякі речі надто інтимні для публічності.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SVITO (@elisvitolina)

Вона зауважила, що кар’єра Гаеля раптово припинилася через їхню ситуацію, а через несправедливі звинувачення на його адресу вони випустили спільну заяву. Еліна закликала поставитися до них із розумінням у цей важкий період.

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна оголосила про завершення шлюбу з Монфісом у дописі в Instagram. Тенісистка зазначила, що війна Росії проти України вплинула на її емоційний стан у стосунках з французом.

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