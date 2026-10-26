Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк зберегли позиції, Ястремська повернулася у першу сотню
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 26 жовтня 2026 року.
Першою ракеткою залишається казашка Олена Рибакіна, слідом за нею в рейтингу йде “нейтральна” Аріна Соболенко, а на третьому місці “нейтральна” Мірра Андрєєва.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка посідає шосту сходинку. Марта Костюк зберегла десяту позицію. Також не зазнала змін позиція Дарії Снігур.
Водночас, падіння у рейтингу WTA зазнали Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Олександра Олійникова завершила тиждень на 62-му місці. А ось Даяна Ястремська повернулася до першої сотні рейтингу.
- 6. (6). Еліна Світоліна – 5 229 очок;
- 10. (10). Марта Костюк – 3 920 очок;
- 40. (40). Дар’я Снігур – 1 280 очок;
- 54. (44) Юлія Стародубцева – 1 090 очок;
- 55. (51). Ангеліна Калініна – 1 087 очок;
- 62. (62). Олександра Олійникова – 1 022 очка;
- 97. (103). Даяна Ястремська – 752 очки;
- 136. (124) Вероніка Подрез – 532 очки;
- 166. (169). Анастасія Соболєва – 457 очок.
Рейтинг WTA від 26 жовтня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін за підсумком минулого тижня відбулася одна зміна: полька Іга Свьонтек змістила з восьмої сходинки чешку Лінду Носкову.
- (1). Олена Рибакіна (Казахстан) – 9 501 очко;
- (2). Аріна Соболенко – 7 550 очок;
- (3). Мірра Андреєва – 6 306 очок;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 6 225 очок;
- (5). Коко Гофф (США) – 5 973 очки;
- (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5 229 очок;
- (7) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 725 очок;
- (9). Іга Свьонтек (Польща) – 4 389 очок;
- (8) Лінда Носкова (Чехія) – 4 353 очки;
- (10). Марта Костюк (Україна) – 3 920 очок.
Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 500 в Токіо, а також турнір серії WTA 250 в Гуанчжоу.