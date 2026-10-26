Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 26 жовтня 2026 року.

Першою ракеткою залишається казашка Олена Рибакіна, слідом за нею в рейтингу йде “нейтральна” Аріна Соболенко, а на третьому місці “нейтральна” Мірра Андрєєва.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

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Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка посідає шосту сходинку. Марта Костюк зберегла десяту позицію. Також не зазнала змін позиція Дарії Снігур.

Водночас, падіння у рейтингу WTA зазнали Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Олександра Олійникова завершила тиждень на 62-му місці. А ось Даяна Ястремська повернулася до першої сотні рейтингу.

6. (6). Еліна Світоліна – 5 229 очок;

10. (10). Марта Костюк – 3 920 очок;

40. (40). Дар’я Снігур – 1 280 очок;

54. (44) Юлія Стародубцева – 1 090 очок;

55. (51). Ангеліна Калініна – 1 087 очок;

62. (62). Олександра Олійникова – 1 022 очка;

97. (103). Даяна Ястремська – 752 очки;

136. (124) Вероніка Подрез – 532 очки;

166. (169). Анастасія Соболєва – 457 очок.

Рейтинг WTA від 26 жовтня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін за підсумком минулого тижня відбулася одна зміна: полька Іга Свьонтек змістила з восьмої сходинки чешку Лінду Носкову.

(1). Олена Рибакіна (Казахстан) – 9 501 очко; (2). Аріна Соболенко – 7 550 очок; (3). Мірра Андреєва – 6 306 очок; (4). Джессіка Пегула (США) – 6 225 очок; (5). Коко Гофф (США) – 5 973 очки; (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5 229 очок; (7) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 725 очок; (9). Іга Свьонтек (Польща) – 4 389 очок; (8) Лінда Носкова (Чехія) – 4 353 очки; (10). Марта Костюк (Україна) – 3 920 очок.

Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 500 в Токіо, а також турнір серії WTA 250 в Гуанчжоу.

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