Українська тенісистка Даяна Ястремська з непростої перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у китайському Гуанчжоу.

У трьох сетах вона обіграла американку Кеті Волинець з рахунком 7:5, 1:6, 7:6 (9:7).

Ястремська обіграла Волинець у Гуанчжоу

Тенісистки провели на корті 2 години та 46 хвилин, за які Ястремська зробила шість подач навиліт, припустилася 11 подвійних помилок проти двох у суперниці та реалізувала п’ять із 14 брейкпойнтів.

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У першому сеті тенісистки обмінялися брейками в середині партії. В 11-му геймі Даяна реалізувала брейк та повела за сетами.

Друга партія пройшла за сценарієм американки, яка зробила ривок 5:0 з двома брейками. Ястремській вдалося захистити одну свою подачу, після чого Волинець зрівняла за сетами.

У вирішальній партії першою на своїй подачі помилилася Ястремська, що дозволило Волинець повести у рахунку. У сьомому геймі Кеті взяла ще одну подачу Даяни та подавала на матч, але українці вдалося зробити брейк. Після цього Ястремська виграла чотири поспіль гейми та перевела гру на тайбрейк, де взяла гору над суперницею.

Наступною суперницею Ястремської стане 21-річна китайська тенісистка Хань Ші, яка посідає 162 місце в рейтингу WTA.

Зазначимо, що Даяна Ястремська вперше заявилася на турнір в Гуанчжоу, тож перемога над Волинець стала першою для українки на цих змаганнях.

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