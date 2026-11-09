Друга ракетка України Марта Костюк поступилася чешці Лінді Носковій у першому матчі на стадії групового етапу Підсумкового турніру WTA 2026.

Матч закінчився поразкою українки з рахунком 2:6, 4:6.

Костюк програла Носковій на WTA Finals

Матч тривав 1 годину та 27 хвилин, за які Марта зробила шість ейсів, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала один із чотирьох брейкпойнтів.

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У її суперниці два ейси, чотири подвійні помилки та чотири із чотирьох реалізованих брейкпойнти.

На старті матчу тенісистки обмінялися брейками, після чого Носковій вдалося здійснити ривок з двома брейками та повести 5:1. Марта взяла свою подачу у сьомому геймі, але потім чешка з першої спроби закрила сет.

У другому сеті ключовим став п’ятий геймна подачі Марти, який взяла Носкова.

Костюк – Носкова: відеоогляд матчу

Для тенісисток це була вже четверта зустріч цього року, в якій українка зазнала третьої поразки поспіль. Українка обіграла чешку лише на турнірі в Мадриді, проте програла їй на Вімблдоні та US Open.

Нагадаємо, що Марта замінила в Індіан-Веллсі лідерку світового рейтингу Олену Рибакіну, яка знялася з турніру через хворобу.

Матчі другого раунду в групі 1 відбудуться 10 листопада. Наступний матч у групі Костюк зіграє проти американки Джессіки Пегули, яка стартувала з поразки у трьох сетах від Коко Гофф.

Тенісистки зустрічалися п’ять разів, зокрема двічі у 2026 році – три перемоги на рахунку українки, дві в американки.

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