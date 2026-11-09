Костюк програла Носковій у стартовому матчі на Підсумковому турнірі-2026
- Марта Костюк програла Лінді Носковій у третьому поспіль очному матчі з чотирьох за рік.
- Наступною суперницею Костюк стане американка Джессіка Пегула.
Друга ракетка України Марта Костюк поступилася чешці Лінді Носковій у першому матчі на стадії групового етапу Підсумкового турніру WTA 2026.
Матч закінчився поразкою українки з рахунком 2:6, 4:6.
Костюк програла Носковій на WTA Finals
Матч тривав 1 годину та 27 хвилин, за які Марта зробила шість ейсів, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала один із чотирьох брейкпойнтів.
У її суперниці два ейси, чотири подвійні помилки та чотири із чотирьох реалізованих брейкпойнти.
На старті матчу тенісистки обмінялися брейками, після чого Носковій вдалося здійснити ривок з двома брейками та повести 5:1. Марта взяла свою подачу у сьомому геймі, але потім чешка з першої спроби закрила сет.
У другому сеті ключовим став п’ятий геймна подачі Марти, який взяла Носкова.
Костюк – Носкова: відеоогляд матчу
Для тенісисток це була вже четверта зустріч цього року, в якій українка зазнала третьої поразки поспіль. Українка обіграла чешку лише на турнірі в Мадриді, проте програла їй на Вімблдоні та US Open.
Нагадаємо, що Марта замінила в Індіан-Веллсі лідерку світового рейтингу Олену Рибакіну, яка знялася з турніру через хворобу.
Матчі другого раунду в групі 1 відбудуться 10 листопада. Наступний матч у групі Костюк зіграє проти американки Джессіки Пегули, яка стартувала з поразки у трьох сетах від Коко Гофф.
Тенісистки зустрічалися п’ять разів, зокрема двічі у 2026 році – три перемоги на рахунку українки, дві в американки.