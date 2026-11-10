Перша ракетка України Еліна Світоліна з поразки від “нейтральної” Мірри Андрєєвої стартувала на Підсумковому турнірі WTA.

Вона поступилася у двох сетах з рахунком 4:6, 0:6.

Світоліна — Андрєєва: як минув матч

Тенісистки провели на корті 1 годину та 11 хвилин, за які Світоліна припустилася п’яти подвійних помилок та не реалізувала жодного із шести брейкпойнтів.

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У її суперниці один ейс, шість подвійних помилок та чотири із шести реалізованих брейкпойнтів.

Переломним у першому сеті виявився п’ятий гейм: Світоліна віддала власну подачу, що дозволило Андрєєвій вирватися вперед.

У другій партії Андрєєва відразу зробила брейк. Світоліна змарнувала шанс відігратися, а далі не виграла жодного гейму – 0:6.

Світоліна – Андрєєва: відеоогляд матчу

Після зіграних матчів першого туру Еліна йде останньою у своїй групі. Наступний матч українка проведе 11 листопада проти чешки Кароліни Мухової.

Заключною грою на цій стадії стане матч проти “нейтральної” Аріни Соблоленко 13 листопада.

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