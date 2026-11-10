Світоліна програла Андрєєвій на старті Підсумкового турніру WTA
- Еліна Світоліна програла Міррі Андрєєвій у двох сетах у стартовому матчі WTA Finals-2026.
- Українка не реалізувала жодного із шести брейкпойнтів і після першого туру посідає останнє місце у своїй групі.
Перша ракетка України Еліна Світоліна з поразки від “нейтральної” Мірри Андрєєвої стартувала на Підсумковому турнірі WTA.
Вона поступилася у двох сетах з рахунком 4:6, 0:6.
Світоліна — Андрєєва: як минув матч
Тенісистки провели на корті 1 годину та 11 хвилин, за які Світоліна припустилася п’яти подвійних помилок та не реалізувала жодного із шести брейкпойнтів.
У її суперниці один ейс, шість подвійних помилок та чотири із шести реалізованих брейкпойнтів.
Переломним у першому сеті виявився п’ятий гейм: Світоліна віддала власну подачу, що дозволило Андрєєвій вирватися вперед.
У другій партії Андрєєва відразу зробила брейк. Світоліна змарнувала шанс відігратися, а далі не виграла жодного гейму – 0:6.
Світоліна – Андрєєва: відеоогляд матчу
Після зіграних матчів першого туру Еліна йде останньою у своїй групі. Наступний матч українка проведе 11 листопада проти чешки Кароліни Мухової.
Заключною грою на цій стадії стане матч проти “нейтральної” Аріни Соблоленко 13 листопада.