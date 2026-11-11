Друга ракетка України Марта Костюк програла другий матч на Підсумковому турнірі WTA, поступившись американці Джессіці Пегулі.

Поразка із рахунком 2:6, 5:7 позбавила Костюк шансів вийти до плейоф.

Костюк програла Пегулі

Тенісистки провели на корті 1 годину та 30 хвилин, за які Марта зробила п’ять подач навиліт, припустилася дев’яти подвійних помилок та реалізувала два із трьох брейкпойнтів.

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Пегула зробила за матч один ейс, дві подвійні помилки та реалізувала п’ять із 11 брейкпойнтів.

У першому сеті американка швидко повела 2:0. Костюк вдалося зрівняти, але решту геймів виграла американка.

На старті другої партії тенісистки двічі обмінялися брейками. Ключовою стала подача Марти в 11-му геймі, в якій Джессіка зробила брейк, після чого закрила сет на своїй подачі.

Костюк – Пегула: відеоогляд матчу

За підсумком матчу Костюк втратила шанси вийти до півфіналу на дебютному Підсумковому турнірі WTA. Українка не зможе фінішувати у двійці лідерів навіть у разі перемоги над американкою Коко Гофф.

Заключний матч на Підсумковому турнірі WTA 2026 року Костюк проведе проти Гофф у четвер, 12 листопада.

Нагадаємо, у першому турі групового етапу на Підсумковому турнірі WTA Марта Костюк поступилася чешці Лінді Носковій у двох сетах.

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