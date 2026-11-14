Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA 2026 року, здолавши у півфіналі чемпіонку Вімблдону Лінду Носкову з Чехії.

Для цього українці знадобилося два сети, а сам матч завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь Світоліної.

Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру

Тенісистки провели на корті 1 годину та 5 хвилин, за які Світоліна зробила шість ейсів, припустилася двох подійних помилок та реалізувала п’ять із 11 брейкпойнтів.

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У її суперниці дві подачі навиліт, 11 подвійних помилок та один із чотирьох реалізованих брейкпойнтів.

Перший сет розпочався з обміну брейками. За рахунку 2:2 Світоліна взяла наступні чотири гейми, зробивши два брейки. Сетпойнт Еліна реалізувала з третьої спроби.

У другій партії українка здійснила ривок, повівши з двома брейками 5:0. У шостому геймі Носковій вдалося розмочити нуль, але після цього українка подала на матч.

Таким чином Еліна Світоліна втретє за кар’єру вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA. Це сталося вперше за сім років.

Її суперницею стане “нейтральна” Мірра Андреєєва, яка в іншому півфіналі здолала американку Джессіку Пегулу з рахунком 6:3, 6:4.

Зазначимо, що українка зустрічалася з цією громадянкою Росії у матчі першого туру групового етапу, поступившись їй у двох сетах.

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