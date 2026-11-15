Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася у фіналі Підсумкового турніру WTA 2026 року.

У вирішальному матчі вона програла “нейтральній” Міррі Андрєєвій у двох сетах з рахунком 5:7, 3:6.

Світоліна поступилася Андрєєвій

Тенісистки провели на корті 1 годину та 49 хвилин, за які Еліна припустилася чотирьох подвійних помилок та реалізувала три із 12 брейкпойнтів. У її суперниці два ейси, п’ять подвійних помилок та дев’ять із 12 реалізованих брейкпойнтів.

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На початку першого сету Андрєєва з брейком вийшла вперед 2:0. Світоліна зуміла відновити рівновагу, а невдовзі й сама повела в рахунку 3:2. Вирішальним моментом партії став 11-й гейм, коли Андрєєвій вдалося взяти подачу українки. Далі вона скористалася перевагою та довела сет до перемоги.

На старті другої партії суперниці обмінялися брейками. Згодом Світоліна вийшла вперед, але розвинути успіх не вдалося. Андрєєва зрівняла рахунок, а за нічиєї 2:2 знову взяла подачу Еліни і пішла у відрив. Попри те, що Світоліна виграла ще один свій гейм, наздогнати опонентку не вдалося.

Таким чином, Еліні не вдалося взяти реванш у “нейтральної” за поразку на старті групового етапу Підсумкового турніру WTA 2026 року.

Для Світоліної це друга поразка у фіналі Підсумкового турніру. У 2019 році українка також дісталася цыэъ стадыъ, але поступилася австралійці Ешлі Барті. Водночас у 2018 році Світоліна стала чемпіонкою турніру.

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