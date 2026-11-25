Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський розповів про роботу у ролі тренера Еліни Світоліної під час Підсумкового турніру WTA-2026.

Про це він сказав в коментарі Суспільне Спорт.

Стаховський про роботу зі Світоліною

Стаховський доєднався до роботи зі Світоліної у ролі її тренера на прохання Еліни. Постійний тренер тенісистки Ендрю Беттлс був відсутній через сімейні обставини.

Зараз дивляться

У вересні 2026 року 40-річний Стаховський демобілізувався після чотирьох років військової служби. До Сил оборони він у лютому 2022 року. Стаховський служив у Нацгвардії України та ЦСО Альфа СБУ.

Через два місяці після демобілізації він повернувся до тенісу в ролі тренера.

– Емоції важкі, тому що коли ти не контролюєш те, що відбувається на корті, а звик сам бути частиною гри, то складніше стояти осторонь і просто спостерігати. Але з іншого боку, з Еліною неймовірно легко. Вона професіоналка, яка вміє самостійно ухвалювати рішення. Вона слухає чужу думку, аналізує її і робить вибір, який вважає правильним Я впевнений, що в неї попереду ще багато перемог, які ми побачимо наступного року, – сказав Сергій.

Найбільш напруженим на турнірі Стаховський назвав матч другого туру проти чешки Кароліни Мухової, до якого Світоліна підійшла після стартової поразки від “нейтральної” Мірри Андрєєвої.

За його словами, цей поєдинок став найстресовішим і психологічно, і в ігровому плані. Проте саме характер і камбек проти Мухової стали переломним моментом, який дозволив Еліні згодом успішно зіграти проти Саболенко та впевнено перемогти Носкову у півфіналі.

Також колишній тенісист зізнався, що, попри повернення у звичне тенісне середовище, почувався на Підсумковому турнірі некомфортно. За його словами, ситуацію в жіночому турі ускладнює велика кількість “нейтральних” гравчинь та колишніх “нейтральних” тенісистів, які з ними працюють.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.