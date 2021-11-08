В одну мить: на Махачі зафіксований найшвидший нокаут в історії єдиноборств

В первом эпизоде седьмого сезона Махач, который состоялся 17 октября в киевском Freedom Hall, случилась настоящая сенсация в мире единоборств.

В четвертом бою эпизода сошлись два украинских бойца – кандидат в мастера спорта по боксу Игорь “Симба” Симбаба из Кировограда и мастер спорта по тайскому боксу Анатолий “Бобер” Данилюк из Одессы.

Поединок Симбы и Бобра закончился практически моментально – уже на второй секунде боя Бобер молниеносным ударом справа отправил Симбу в глубокий нокаут.

Такая быстрая победа Анатолия Данилюка может вполне посоревноваться за звание самого быстрого нокаута в единоборствах. В 2020 году в Майами (США) во время турнира Bare Knuckles Fighting Championship 14 боец Ули Диаз победил своего соперника Донелея Бенедетто за три секунды.

Всего, по словам организаторов, в седьмом сезоне Махача выступили 26 пар бойцов со всей Украины, а также бойцы из Казахстана и приглашенный из Чечни мастер спорта по боксу, 4-кратный чемпион и участник чемпионата мира по боксу, первый обладатель чемпионского пояса Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.

Всего на боях присутствовало более 500 человек, а порядок обеспечивали более 100 бойцов охраны, включая ведомственную и взрывотехников. В связи с карантинными ограничениями все желающие попасть не смогли.

Спонсорами мероприятия выступили букмекерская контора Parimatch, процессинговая компания LeoGaming и Sportbank.

Видео седьмого сезона уже доступно на Youtube – его уже посмотрели более чем 250 тыс. раз.