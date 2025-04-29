Виявлено взаємозв’язок між зростом дитини та її успішністю в школі — дослідження

Команда американських учених під час дослідження зробила спробу з’ясувати, як зріст дитини впливає на її успішність у школі.

Оскільки більш ранні дослідження показали, що люди високого зросту частіше отримують вищі доходи, вчені вирішили з’ясувати, чи не формуються передумови для цієї переваги ще в шкільні роки. Для аналізу було використано дані близько півмільйона школярів із Нью-Йорка.

Високий зріст та інтелект

Згідно з однією з гіпотез, високі чоловіки і жінки можуть бути більш впевненими в собі або викликати більш позитивне сприйняття. Інша теорія припускає, що високий зріст пов’язаний з поліпшеними когнітивними здібностями.

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Зокрема, високі люди зазвичай демонструють кращі результати в тестах на когнітивний розвиток порівняно зі своїми нижчими однолітками. Це дає змогу припустити, що успіхи на ринку праці можуть бути зумовлені не лише зростом, а й вищими розумовими здібностями.

Дослідження

Оскільки академічна успішність відіграє ключову роль у формуванні майбутнього заробітку, економісти провели дослідження, щоб визначити, як зріст дітей впливає на їхні успіхи в навчанні.

Для цього було використано дані Департаменту освіти Нью-Йорка, що містять щорічні результати тестів учнів державних шкіл, статистику їхнього зросту, демографічну інформацію та інші відомості. Аналіз охопив близько 500 тис. школярів початкової та середньої школи за період з 2010 до 2017 року.

Найкращі бали для високих

Результати показали, що існує стійкий, хоча й незначний зв’язок між зростом та академічними досягненнями. У середньому вищі школярі краще справлялися з тестами з математики та англійської мови. Цей ефект спостерігався як у хлопців, так і в дівчат.

Дослідження враховувало відносні показники зросту всередині класу порівняно з однолітками тієї ж статі та віку. З’ясувалося, що діти, зріст яких перевищував середній показник на одне стандартне відхилення, отримували в тестах результати на 0,03-0,04 стандартного відхилення вищі.

Хоча різниця була незначною, вона виявилася статистично значущою. Наприклад, у тестах з англійської мови найвищі 2,5% учнів демонстрували результати на 0,18-0,19 стандартного відхилення вищі порівняно з найнижчими однокласниками.

Інші чинники успішності

Додатково дослідники вивчили, чи не пов’язані виявлені ефекти зі станом здоров’я дітей: передбачалося, що високі школярі можуть рідше хворіти або краще харчуватися.

Однак навіть з урахуванням таких чинників, як ожиріння і відвідуваність школи, зв’язок між зростом і оцінками зберігався. Скориговані дані на основі сімейного стану та умов раннього дитинства послабили кореляцію, але вона все ж залишалася статистично значущою.

Автори дослідження також наголосили, що оцінити всі аспекти впливу раннього розвитку та соціальних чинників на високих дітей повністю не вдалося.

Джерело: Economics and Human Biology

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