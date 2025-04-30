Весняні концерти, стендап і вистави: куди піти в Києві у травні 2025 року

У Києві на травень 2025 року заплановано низку подій, які зарядять енергією, підтримають українських захисників і подарують незабутні емоції.

На киян та гостей столиці чекають концерти, стендапи, вистави і масштабне шоу електронної музики. Куди варто піти у Києві в травні 2025 року – афішу подій дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Весняний концерт ТНМК у В’яві

Великий весняний концерт гурту Танок на майдані Конґо – прозвучать добре знані хіти, зокрема Зроби мені хіп-хоп, Та ти шо, Гранули, а також нові треки, які гурт презентує в особливій весняній атмосфері.

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ТНМК – культове ім’я на українській сцені, за яким стоїть понад 30 років творчості, дев’ять альбомів і тисячі живих виступів. Очікуйте потужну енергетику, фірмовий мікс хіп-хопу, року й фанку, живий звук і справжнє свято для всіх шанувальників української музики.

Коли: 2 травня, 18:00

Де: простір В’ява

Вхід: 650 – 2 000 грн

Два великі концерти Без обмежень

Гурт Без обмежень оголосив одразу два сольні концерти у столичному Палаці спорту – 8 та 10 травня.

Перший виступ відбудеться у день народження фронтмена Сергія Танчинця, тож стане особливою подією як для музикантів, так і для слухачів. Через великий попит було додано другий концерт – це ще один шанс долучитись до масштабного шоу, що об’єднає улюблені хіти, нові пісні та живу емоцію.

Частину прибутку від обох виступів гурт передасть на потреби Сил оборони України – для закупівлі FPV-дронів та автівок.

Коли: 8 та 10 травня, 19:00

Де: Палац спорту

Вхід: 699 – 25 000 грн

Джамала представить альбом Qirim

Джамала виступить з альбомом Qirim – шедевром кримськотатарської культури, що підкорив серця слухачів у всьому світі.

Qirim – це музичний маніфест кримськотатарської культури, створений на основі 14 старовинних пісень. Альбом отримав визнання в Україні та за кордоном, а також був відзначений численними нагородами, зокрема Альбом року за версіями Yuna, Muzvar, Beehype, Megogo Music Awards, Slukh.

На гостей чекає живе виконання Qirim у супроводі оркестру, магія голосу Джамали та глибока подорож у музичну спадщину Криму. Це концерт, який вже увійшов в історію – і як культурна подія, і як символ незламної пам’яті.

Коли: 14 травня, 19:00

Де: Жовтневий палац

Вхід: 590 – 3 490 грн

Благодійний стендап Удачники в Сaribbean Club

Вечір гумору – на підтримку тих, хто працює для нашої безпеки. У Caribbean Club відбудеться благодійний стендап Удачники – 100% з квитків передають на аеророзвідку Української добровольчої армії.

На сцені виступлять Василь Байдак, Женя Коротков, Олександр Качура та Юра Коломієць. Кожен квиток в повному обсязі – це 100% донат на аеророзвідку.

Коли: 15 травня, 19:00

Де: Caribbean Club

Вхід: 290 – 790 грн

Phil it на Origin Stage

Phil it – творча спілка незалежних українських митців, що об’єднує музику, перформанс, танець і глибокі сенси, народжені у час війни. Їхня мета – торкнутися душі глядача через мистецтво, що говорить про спільний досвід, емоції й пошук відповідей.

16 травня колектив виступить у повному складі разом із танцівниками-перформерами. Гостей очікує відверта розмова мовою мистецтва, відчуття свободи й занурення у глибини особистого й колективного досвіду.

Коли: 16 травня, 19:00

Де: Origin Stage

Вхід: 590 – 1 990 грн

Ірин Гатун — вистава Ірина — про себе… про вас… і про час!

Сольна вистава Ірини Гатун – сповідь у форматі стендап-монологу про життя, кохання, зраду та сенси.

Це особиста розповідь, у якій глядач упізнає себе. Гатун поєднує інтелігентний гумор, музику й поезію, створюючи емоційно насичений вечір. Вистава не схожа на класичний театр — це щира, жива бесіда з залом.

Коли: 17 травня

Де: Caribbean Club

Вхід: 420 – 850 грн

Друга Ріка з концертом Рекорди. 20 років

Унікальний виступ гурту Друга Ріка, присвячений 20-річчю легендарного альбому Рекорди.

Гостей очікує вечір на схилах Дніпра з улюбленими хітами. На концерті прозвучать улюблені пісні, серед яких Так мало тут тебе, Відчиняй, Три хвилини, – треки, що стали частиною історії української музики.

Подія матиме благодійний характер: частину виручених коштів передадуть на підтримку Збройних сил України. Медіапартнери події – радіо Хіт FM та телеканал М1.

Коли: 24 травня

Де: Kureni

Вхід: 950 – 3 500 грн

Масштабне відкриття літнього сезону SVET

У Києві в Osocor Residence виступлять світові зірки електронної музики. Серед них – BOg, артист лейблу Aftelife з виступом Cercle, засновник лейблу Atlant та видатний диджей румунського походження, який мешкає в Парижі.

Також на гостей чекає виступ Human Rias – диджея і продюсера з Мюнхена, який відомий своїм унікальним поєднанням хаусу й техно.

Kos.Beat Inside, Cherry та R.A.N об’єднаються у потужному B3B-сеті з прем’єрою ексклюзивного матеріалу, створеного в повній синхронізації зі світлом та візуалом — у стилі Time Code. Відкриють подію захопливі сети резидентів TheHow та Desire.

Коли: 24 травня, 15:00

Де: Osocor Residence

Вхід: 1 000 – 5 500 грн

Вистава Наші Кайдаші

Виставу Наші Кайдаші називають справжнім майстеркласом із життя на сцені з усмішкою, нашим гумором і великим коханням. Це історія родини у сучасній і неймовірній пригоді, яка близька кожному українцю. Вона про усіх нас.

Учасники події – найзірковіший склад артистів, а це: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Ольга Сумська, Володимир Горянський, Таїсія Хвостова, Богдан Осадчук, співачка СолоХа.

Коли: 10 та 11 травня, 18:00

Де: Центральний будинок офіцерів ЗСУ

Вхід: 490 – 1 690 грн

Фото: Сергій Танчинець, Джамала, Валерій Харчишин

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