Євробачення 2025: текстова онлайн-трансляція першого півфіналу

13 Травня, 23:01

Наймолодший учасник Євробачення-2025 виступив з піснею Lighter

Наймолодший учасник цьогорічного Євробачення – це представник Норвегії, 19-річний співак Кайл Алессандро.

На сцені конкурсу він з’явився з піснею Lighter. Це вже друга спроба хлопця представити свою країну на Євробаченні.

Коли йому було 13 років, він виступив як учасник гурту Umami Tsunami із піснею Geronimo у 2023 році.