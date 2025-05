Євробачення 2025: текстова онлайн-трансляція першого півфіналу

13 Травня, 22:40

Словенія та Естонія виступили у півфіналі

Згодом на сцену першого півфіналу Євробачення вийшов представник Словенії з піснею How Much Time Do We Have Left.

Після нього виступив Tommy Cash з Естонії з жартівливим треком Espresso macchiato, який розлетівся у TikTok.