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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Євробачення 2025: текстова онлайн-трансляція першого півфіналу

Ключові події
23:53
Лінії для голосування закрито
23:46
Голосування у першому півфіналі Євробачення стартувало
23:45
Кіпр представив Theo Evan, який заспівав про власну ідентичність
23:42
Швейцарію, яка приймає Євробачення-2025, представила Зої Ме
23:38
Хорватія виступила у першому півфіналі
23:35
Учасник від Нідерландів виступив з піснею C’est La Vie
23:23
Албанія виступила з піснею, написаною діалектом гег
23:22
Сан-Марино представив Габріеле Понте
23:19
Представники Азербайджану вийшли з піснею Run With U
23:13
Італія на сцені першого півфіналу з ліричною піснею
23:08
Преставник Бельгії запалив сцену треком Strobe Lights
23:03
Португалію представив гурт Napa
23:01
Наймолодший учасник Євробачення-2025 виступив з піснею Lighter
22:54
Фінський гурт KAJ представив енергійний трек Bara Bada Bastu
22:46
Ziferblat заспівав пісню Bird of Pray на сцені першого півфіналу
22:42
Іспанія із запальною піснею на півфіналі Євробачення
22:40
Словенія та Естонія виступили у півфіналі
22:37
Польща виступила на сцені
22:36
Ісландія виступила у першому півфіналі Євробачення
22:27
Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2025
Євробачення 2025

У Швейцарії відбудеться перший півфінал 69-го Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Він проходить у місті Базель.

Факти ICTV ведуть текстову онлайн-трансляцію Євробачення 2025.

13 Травня, 23:53

Лінії для голосування закрито

Лінії для голосування закриті. Незабаром стане відомо, які 10 країн стануть фіналістами Євробачення 2025.

13 Травня, 23:46

Голосування у першому півфіналі Євробачення стартувало

Розпочалося голосування у першому півфіналі Євробачення-2025.

13 Травня, 23:45

Кіпр представив Theo Evan, який заспівав про власну ідентичність

П’ятнадцятим та останнім на сцені першого півфіналу Євробачення-2025 з’явився співак Theo Evan. Він представив Кіпр з піснею про власну ідентичність, яка називається Shh.

13 Травня, 23:42

Швейцарію, яка приймає Євробачення-2025, представила Зої Ме

Цьогоріч Євробачення приймає Швейцарія. Саме цю країну представила 24-річна співачка Зої Ме із піснею Voyage.

13 Травня, 23:38

Хорватія виступила у першому півфіналі

Хорватію представив Марко Бошняк з піснею Poison Cake.

13 Травня, 23:35

Учасник від Нідерландів виступив з піснею C’est La Vie

Представник Нідерландів на Євробаченні – співак Клауд із піснею C’est La Vie, яка є даниною пам’яті його батьків.

У 2022 році Клод випустив пісню Ladada (Mon dernier mot), яка стала хітом, набравши 57 млн трансляцій у Spotify.

Букмекери наразі прогнозують співаку шосте місце в Євробаченні-2025.

13 Травня, 23:23

Албанія виступила з піснею, написаною діалектом гег

Під номером 12 на сцені Євробачення-2025 виступила Албанія. Гурт Shkodra Elektronike виконав пісню Zjerm (Серце), написану албанським діалектом гег.

13 Травня, 23:22

Сан-Марино представив Габріеле Понте

Сан-Марино представив один з учасників відомого гурту Eiffel 65 – Габріеле (Габрі) Понте з запальною піснею Tutta l’Italia.

13 Травня, 23:19

Представники Азербайджану вийшли з піснею Run With U

Після цього на сцену вийшли представники Азербайджану – гурт Mamagama з піснею Run With U.

13 Травня, 23:13

Італія на сцені першого півфіналу з ліричною піснею

Глядачі Євробачення почули представника Італії, яка теж належить до країн Великої п’ятірки. Lucio Corsi заспівав ліричну композицію Volevo essere un duro.

13 Травня, 23:08

Преставник Бельгії запалив сцену треком Strobe Lights

Виконавець Red Sebastian, який представляє Бельгію, є одним серед фаворитів букмекерів. Він запалив сцену Євробачення треком Strobe Lights.

13 Травня, 23:03

Португалію представив гурт Napa

Португалію на Євробаченні 2025 представив гурт Napa з піснею Deslocado.

13 Травня, 23:01

Наймолодший учасник Євробачення-2025 виступив з піснею Lighter

Наймолодший учасник цьогорічного Євробачення – це представник Норвегії, 19-річний співак Кайл Алессандро.

На сцені конкурсу він з’явився з піснею Lighter. Це вже друга спроба хлопця представити свою країну на Євробаченні.

Коли йому було 13 років, він виступив як учасник гурту Umami Tsunami із піснею Geronimo у 2023 році.

13 Травня, 22:54

Фінський гурт KAJ представив енергійний трек Bara Bada Bastu

Після виступу представників України на на сцену вийшов фінський гурт KAJ, який представляв Швецію.

Кевін Гольмстрем, Аксель Оман і Якоб Норргорд виконали енергійний трек Bara Bada Bastu.

Факти ICTV розповідали, як фаворит букмекерів на Євробаченні 2025 гурт KAJ виступив у першому півфіналі.

13 Травня, 22:46

Ziferblat заспівав пісню Bird of Pray на сцені першого півфіналу

На сцені першого півфіналу Євробачення-2025 з’явилися представники України. Гурт Ziferblat заспівав пісню Bird of Pray, яку українці чекали з нетерпінням.

Факти ICTV розповідали, який стильний номер показав Ziferblat з відлунням 1970-х у першому півфіналі Євробачення 2025.

13 Травня, 22:42

Іспанія із запальною піснею на півфіналі Євробачення

У першому півфіналі на сцені з’явилася представниця Іспанії Melody, яка запалила сцену своєю піснею Esa diva.

13 Травня, 22:40

Словенія та Естонія виступили у півфіналі

Згодом на сцену першого півфіналу Євробачення вийшов представник Словенії з піснею How Much Time Do We Have Left.

Після нього виступив Tommy Cash з Естонії з жартівливим треком Espresso macchiato, який розлетівся у TikTok.

13 Травня, 22:37

Польща виступила на сцені

Другою на сцені Євробачення була польська співачка Justyna Steczkowska з треком Gaja.

Як заявили Тімур Мірошниченко та Олександр Педан, виступ виконавиці нагадав запальну Руслану, яка представляла Україну та перемогла у 2004 році.

13 Травня, 22:36

Ісландія виступила у першому півфіналі Євробачення

Першим на сцену Євробачення 2025 вийшов гурт Væb – представник Ісландії, який виконав композицію RÓA.

13 Травня, 22:27

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2025

Євробачення 2025 офіційно стартувало в Базелі (Швейцарія). Зараз мільйони глядачів з усього світу переглядають пісенний конкурс у режимі реального часу.

Факти ICTV розповідали, де дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2025.

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