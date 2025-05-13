Євробачення 2025: текстова онлайн-трансляція першого півфіналу
У Швейцарії відбудеться перший півфінал 69-го Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Він проходить у місті Базель.
Факти ICTV ведуть текстову онлайн-трансляцію Євробачення 2025.
Лінії для голосування закрито
Лінії для голосування закриті. Незабаром стане відомо, які 10 країн стануть фіналістами Євробачення 2025.
Голосування у першому півфіналі Євробачення стартувало
Розпочалося голосування у першому півфіналі Євробачення-2025.
Кіпр представив Theo Evan, який заспівав про власну ідентичність
П’ятнадцятим та останнім на сцені першого півфіналу Євробачення-2025 з’явився співак Theo Evan. Він представив Кіпр з піснею про власну ідентичність, яка називається Shh.
Швейцарію, яка приймає Євробачення-2025, представила Зої Ме
Цьогоріч Євробачення приймає Швейцарія. Саме цю країну представила 24-річна співачка Зої Ме із піснею Voyage.
Хорватія виступила у першому півфіналі
Хорватію представив Марко Бошняк з піснею Poison Cake.
Учасник від Нідерландів виступив з піснею C’est La Vie
Представник Нідерландів на Євробаченні – співак Клауд із піснею C’est La Vie, яка є даниною пам’яті його батьків.
У 2022 році Клод випустив пісню Ladada (Mon dernier mot), яка стала хітом, набравши 57 млн трансляцій у Spotify.
Букмекери наразі прогнозують співаку шосте місце в Євробаченні-2025.
Албанія виступила з піснею, написаною діалектом гег
Під номером 12 на сцені Євробачення-2025 виступила Албанія. Гурт Shkodra Elektronike виконав пісню Zjerm (Серце), написану албанським діалектом гег.
Сан-Марино представив Габріеле Понте
Сан-Марино представив один з учасників відомого гурту Eiffel 65 – Габріеле (Габрі) Понте з запальною піснею Tutta l’Italia.
Представники Азербайджану вийшли з піснею Run With U
Після цього на сцену вийшли представники Азербайджану – гурт Mamagama з піснею Run With U.
Італія на сцені першого півфіналу з ліричною піснею
Глядачі Євробачення почули представника Італії, яка теж належить до країн Великої п’ятірки. Lucio Corsi заспівав ліричну композицію Volevo essere un duro.
Преставник Бельгії запалив сцену треком Strobe Lights
Виконавець Red Sebastian, який представляє Бельгію, є одним серед фаворитів букмекерів. Він запалив сцену Євробачення треком Strobe Lights.
Португалію представив гурт Napa
Португалію на Євробаченні 2025 представив гурт Napa з піснею Deslocado.
Наймолодший учасник Євробачення-2025 виступив з піснею Lighter
Наймолодший учасник цьогорічного Євробачення – це представник Норвегії, 19-річний співак Кайл Алессандро.
На сцені конкурсу він з’явився з піснею Lighter. Це вже друга спроба хлопця представити свою країну на Євробаченні.
Коли йому було 13 років, він виступив як учасник гурту Umami Tsunami із піснею Geronimo у 2023 році.
Фінський гурт KAJ представив енергійний трек Bara Bada Bastu
Після виступу представників України на на сцену вийшов фінський гурт KAJ, який представляв Швецію.
Кевін Гольмстрем, Аксель Оман і Якоб Норргорд виконали енергійний трек Bara Bada Bastu.
Факти ICTV розповідали, як фаворит букмекерів на Євробаченні 2025 гурт KAJ виступив у першому півфіналі.
Ziferblat заспівав пісню Bird of Pray на сцені першого півфіналу
На сцені першого півфіналу Євробачення-2025 з’явилися представники України. Гурт Ziferblat заспівав пісню Bird of Pray, яку українці чекали з нетерпінням.
Факти ICTV розповідали, який стильний номер показав Ziferblat з відлунням 1970-х у першому півфіналі Євробачення 2025.
Іспанія із запальною піснею на півфіналі Євробачення
У першому півфіналі на сцені з’явилася представниця Іспанії Melody, яка запалила сцену своєю піснею Esa diva.
Словенія та Естонія виступили у півфіналі
Згодом на сцену першого півфіналу Євробачення вийшов представник Словенії з піснею How Much Time Do We Have Left.
Після нього виступив Tommy Cash з Естонії з жартівливим треком Espresso macchiato, який розлетівся у TikTok.
Польща виступила на сцені
Другою на сцені Євробачення була польська співачка Justyna Steczkowska з треком Gaja.
Як заявили Тімур Мірошниченко та Олександр Педан, виступ виконавиці нагадав запальну Руслану, яка представляла Україну та перемогла у 2004 році.
Ісландія виступила у першому півфіналі Євробачення
Першим на сцену Євробачення 2025 вийшов гурт Væb – представник Ісландії, який виконав композицію RÓA.
Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2025
Євробачення 2025 офіційно стартувало в Базелі (Швейцарія). Зараз мільйони глядачів з усього світу переглядають пісенний конкурс у режимі реального часу.
Факти ICTV розповідали, де дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2025.