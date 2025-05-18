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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Магнітні бурі у червні 2025: які дні будуть небезпечними для метеозалежних

Магнітні бурі в червні 2025
Фото: Pexels

У червні 2025 року очікуються кілька періодів підвищеної магнітної активності. Перший місяць літа може бути складним для метеозалежних людей, адже в середині та наприкінці червня прогнозують бурі середньої сили.

Факти ICTV дізнавалися, коли саме очікуються магнітні бурі у червні та як зменшити їхній вплив на організм.

Магнітні бурі у червні 2025 року

За даними Центру прогнозування космічної погоди у США, протягом червня прогнозуються кілька періодів геомагнітної активності. З 2 до 30 червня значення A-індексу переважно коливатимуться від 5 до 30, а Kp-індекс – у межах від 2 до 6.

Зараз дивляться

Періоди підвищеної активності очікуються 9-12 та 18-21 червня — у ці дні Kp-індекс може досягати 5–6 балів, що свідчить про помірні або навіть сильні магнітні бурі. Крім того, з 27 по 30 червня можливі слабкі коливання, викликані повторним впливом коронального потоку.

Прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже фахівці з сонячної активності оновлюють свої спостереження кожні три години. Тому рекомендується регулярно перевіряти актуальну інформацію, щоб бути готовими до можливих сонячних спалахів.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Це особливо важливо для метеозалежних людей – тих, хто гостро реагує на зміни погоди та магнітного поля. У такі періоди можливе загострення хронічних хвороб, головний біль, дратівливість або сонливість.

Перед очікуваними сильними магнітними бурями медики радять заздалегідь подбати про себе: добре висипатися, дотримуватися здорового харчування, уникати важкої та гострої їжі, алкоголю й кави, а також обмежити стрес і емоційні навантаження.

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