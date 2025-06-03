Посівний календар на червень 2025: як не проґавити врожайні дні

Червень – важливий місяць для городників і садівників. У цей період активно доглядають за вже посадженими рослинами, рятуючи їх то від спеки, то від надмірної посухи.

Також в перший місяць літа висаджують теплолюбні культури, а деякі рослини продовжують висівати вдруге для подовження врожаю.

Щоб отримати найкращий результат від праці на землі, варто орієнтуватися на місячний посівний календар на червень 2025 року, що підготували Факти ICTV.

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Посівний календар на червень 2025 року – сприятливі дні для посадки

У червні 2025 року найбільш сприятливі періоди для садово-городніх робіт припадають на такі дати – 3-9 та 12-18 числа.

У ці дні можна займатися висадкою овочевих культур, а також сміливо братися за будь-які інші види садово-городніх робіт.

Однак не забувайте орієнтуватися на погодні умови, які можуть суттєво вплинути на майбутній врожай. Надмірна спека, рясні дощі чи різкі перепади температури здатні звести нанівець навіть найточніше сплановану посадку.

Що та коли сіяти у червні 2025

Червень підходить для повторного або пізнього висівання багатьох культур. Протягом місяця буде чимало вдалих дат для роботи на грядках.

Огірки – 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20 червня.

Кабачки й гарбузи – 5, 6, 7, 11, 12, 18, 19 червня.

Коренеплоди (морква, буряк, редис, дайкон) – 6, 7, 12-18, 20, 21 червня.

Кукурудза – 4, 5, 6, 10-12, 19, 20 червня.

Бобові культури (квасоля, горох) – 5, 6, 11, 12, 18-20 червня.

Листова зелень (шпинат, рукола, кріп) – 6, 7, 11-13, 19, 20 числа.

Буряк – 4-6, 10-12, 19, 20 червня.

Капуста (пізньостиглі сорти) – 5-7, 11-12, 19, 20 червня.

Сидерати (гірчиця, овес) – 6-7, 12-13, 20-21 червня.

Посівний календар на червень 2025 року – несприятливі дні для посадки

У червні 2025 року є дні, коли краще утриматися від посадкових робіт – це 1, 2, 10, 11 числа, а також період з 25 по 30 червня.

У ці дати краще приділити час догляду за вже висадженими рослинами. Можна обробляти їх від шкідників, підживлювати органічними добривами, боротися із бур’янами тощо.

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