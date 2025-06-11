Посівний календар на липень 2025: коли садити, а коли не варто

У липні природа ніби досягає свого піка – сонце, спека, зрілі овочі на грядках. Це період не лише збирання врожаю, а й активного догляду за культурами та повторних посівів.

У теплих регіонах можна виростити другу хвилю зелені, редиски, огірків. Аби не помилитися з термінами та не втратити урожай, варто звернутися до посівного календаря 2025.

Посівний календар на липень 2025 року – сприятливі дні для посадки

У липні 2025 року городникам випаде чимало сприятливих днів для посівів і догляду за рослинами. Найкращі дати для роботи на грядках – 4-6, 9, 11, 14-16, 18-20, 23, 28 і 29 липня.

Зараз дивляться

У ці періоди варто планувати повторні посіви, обробку ґрунту, мульчування і внесення підживлень.

Що та коли сіяти у липні 2025

Липень – чудовий час для повторного посіву швидкорослих культур, а також для підготовки ґрунту під озимі сидерати, які покращують його структуру та родючість. У теплих регіонах можна отримати ще один врожай огірків або зелені до початку осені.

Редис (повторний посів) – 2-6, 26-30 липня.

Огірки (другий посів) – 5-7, 11-13, 18-21, 24-29 липня.

Квасоля – 5-7, 11-13, 18-21, 24-29 липня.

Кріп, петрушка, рукола – 2-6, 26-30 липня.

Буряк (повторний посів) – 5-7, 11-13, 18-21, 24-29 липня.

Шпинат – 2-6, 26-30 липня.

Капуста пекінська – 3-7, 27-31 липня.

Ріпа, редька – 2-6, 24-29 липня.

Сидерати (гірчиця, фацелія, люпин) – 4-6, 11-12, 20-21, а також 24-29 липня

Посівний календар на липень 2025 року – несприятливі дні для посадки

У липні 2025 року є дні, коли варто утриматися від посівів і пересадок – це 1, 13, 25, 26, 30 та 31 липня.

У ці періоди не рекомендується працювати з насінням або саджанцями. Натомість увагу варто зосередити на розпушуванні ґрунту, видаленні бур’янів, мульчуванні, підживленні та профілактичній обробці рослин від хвороб і шкідників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.