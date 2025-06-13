Повний Місяць у липні 2025 року: чого варто уникати цього дня

Фази Місяця були та залишаються предметом великої уваги та захоплення з боку людей. Це пов’язано з багатьма факторами, зокрема їхнім видимим впливом на природу, біологічні ритми та культурно-релігійні традиції.

Факти ICTV дізналися, на яку дату припаде повня у липні 2025 року, щоби ви могли заздалегідь підготуватися до цього енергетично насиченого дня.

Коли повний Місяць у липні 2025

У липні 2025 року повня припадає на 10 липня. Це астрономічне явище відбувається, коли Місяць перебуває на протилежному боці Землі від Сонця, і його диск повністю освітлюється. Такий момент супроводжується підвищеною емоційною напругою та посиленням внутрішніх переживань.

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Цьогорічна липнева повня припадає на 15-й місячний день, символом якого є змій. Це один із найнебезпечніших і найсильніших днів місячного циклу. А Місяць у знаку Козорога ще більше акцентує на стриманості, обов’язку та приглушеності емоцій.

Вплив повного Місяця на діяльність людини

У 15-й місячний день люди можуть відчувати вплив спокус і провокацій. Особливо високою є ймовірність емоційних зривів, конфліктів, зокрема на інтимному ґрунті. Психоемоційний стан у цей день нестабільний: можливі головні болі, тиск, напади страху.

Місяць у Козорогу додає суворості. Емоції відходять на другий план, натомість посилюється логіка, раціональність і концентрація на роботі. Це хороший період для аналітичної діяльності, наведення порядку, рутинних завдань. Але водночас знижується здатність до емпатії, причому не лише стосовно чужих проблем, а й власних.

Що не можна робити у повню – народні вірування

Згідно з народними прикметами, у повню не варто:

розпочинати нові справи – є ризик труднощів і невдач;

укладати угоди, здійснювати великі покупки або фінансові операції;

стригти волосся – вважається, що це шкодить його структурі й росту;

сваритися, з’ясовувати стосунки – конфлікти в цей день мають тенденцію до загострення й тривалості.

У 15-й місячний день також не радять вдаватися до змін зовнішності, особливо якщо це не життєво необхідно.

Що можна робити у повний Місяць – народні прикмети

Натомість у день повного Місяця добре проводити ритуали очищення, захисту та прощення. Також можна збирати лікарські трави, оскільки вважається, що вони цього дня мають особливу силу.

У єдиний день повні у липні 2025 року ви можете медитувати, осмислювати події та власні відчуття, завершувати справи, що були раніше розпочаті.

Також цей день вважається сприятливим для отримання одкровень – сни можуть бути віщими, а думки яснішими. Загалом повня є енергетично потужним періодом. Його варто провести усвідомлено, з увагою до себе та оточення.

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