Розтин покаже 5, Коп з минулого 5, Справа НБР та інші: огляд серіалів ICTV2

Спекотний знімальний період у розпалі – телеканал ICTV2 продовжує зйомки гарячої п’ятірки нових серіалів. Серед проєктів є як нові сезони хітових серіальних франшиз, що збирають високі рейтинги і глядацькі симпатії, так і нові багатосерійки. Прем’єри більшості проєктів ICTV2 покаже впродовж цього року серед своїх – тож дізнайтеся, що зараз в зйомках і чого очікувати

Телеканал ICTV2 пропонує проєкти різних жанрів, що поєднані спільними цінностями. Детективи Коп з минулого 5, Розтин покаже 5, Справа НБР, пригодницький роуд-муві АТП Перевізники, гостросюжетний екшн Служба 112 мають тісний зв’язок з сьогоденням, а головні герої проєктів вирішують будь-які проблеми, відстоюючи справедливість і правду.

Глядачі знову зустрінуться з улюбленими персонажами, які рятуватимуть світ від зла і темряви, шукатимуть свій шлях, щастя, друзів та кохання. Буде боротьба і екшн, напружені ризикові ситуації, в яких героям доведеться діяти швидко і рішуче. А головне, жоден проєкт не обійдеться без гумору, жартів та іронії – що також є уособленням національного характеру українців, притаманного аудиторії каналу.

Зараз дивляться

– Навіть у цей непростий час завдяки мужності ЗСУ наша команда продовжує працювати на повну силу, створюючи історії, які, ми впевнені, знайдуть відгук у серцях наших глядачів. Кожен проєкт – це не просто розважальний контент для нашого глядача.

Це також спроба через гумор, екшн та пригодницькі сюжети показати силу духу українців, їхню віру в справедливість та прагнення до щастя, – каже головна продюсерка серіального напряму телеканалів ICTV та ICTV 2 Ірина Храновська.

Короткий огляд гарячої серіальної п’ятірки

Коп з минулого 5

Іронічний детектив Коп з минулого 5, що завше посідає перші рядки рейтингів і має величезну аудиторію прихильників, розповість нові історії поліцейського Доліна, який пробув у комі два десятка років, а отямившись повернувся на роботу у відділок. Цього разу автори проєкту інтригують: Долін переживе найкращий сезон свого життя. Можливо, сезон буде фінальним, інтригують творці.

У нових епізодах невідомий ворог-антагоніст жорстко атакуватиме Доліна і його близьких. Герою доведеться захищатися і дізнатися, хто і чому хоче його знищити.

У головних ролях: Дмитро Суржиков, Павло Текучев, Дар’я Трегубова, Ольга Гришина, Сергій Дерев’янко, Тетяна Злова, Олександра Епштейн, Михайло Кришталь тощо.

Розтин покаже 5

Іронічний детектив Розтин покаже 5 знову занурить глядачів у небезпечні розслідування команди експертів і слідчих. Талановита судмедекспертка Яна Гончар й надалі знаходитиме докази злочинів у тілах жертв, а слідчий і її коханий Олег Гончар ловитиме вбивць за допомоги колег відділку.

Однак весь колектив бюро й досі під прицілом владного злодія. Чи вдасться врятувати бюро і розсекретити особистість злодія – головна інтрига сезону. На глядачів чекають нові 24 епізоди пошуків правди і складних розслідувань.

В ролях: Ольга Гришина, Артемій Єгоров, Ігор Портянко, Федір Гуринець, Сергій Деньга, Вікторія Білан-Ращук.

АТП Перевізники 2

Пригодницький роуд-муві АТП Перевізники 2, що став хітом на Netflix в Україні, розповість нові детективні історії, що закрутяться навколо вже знайомих героїв, працівників АТП Рапід-Транс.

Водії-напарники Артем Горбач і Семен Зозуля прийматимуть виклики на фурі на українських трасах: кожна поїздка небезпечна, адже ціна питань – людське життя.

Усі головні персонажі постануть перед небезпечними викликами, шукатимуть свої життєві шляхи, кохання і нові сенси, а от що саме знайдуть – скоро дізнаємося.

У головних ролях: В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Віра Кобзар, Анна Гуляєва, Дмитро Суржиков, Ярослав Шахторін та ін.

Служба 112

Новий 16-серійний екшн Служба 112 розповість про відважних героїв сьогодення – поліцейських, рятувальників, парамедиків, які щодня забезпечують порядок у країні і приходять на допомогу людям. З 2023 року МВС України впровадило єдиний екстрений номер 112, за яким громадяни швидко можуть звертатися до різних служб порятунку.

Про роботу служби та рятувальників й розповідатиме серіал Служба 112, більшість сюжетів якого створені за реальними подіями.

У головних ролях: Андрій Ісаєнко, Анастасія Карпенко, Юрій Вихованець, Катерина Варченко, Артем Позняк.

Детективний процедурал Справа НБР

12-серійний серіал про роботу вигаданого відділку, створеного для розслідування найбільш складних та резонансних вбивств. Очолює Надзвичайне бюро розслідувань (НБР) ветеран Коваль, мета якого – встановлювати справедливість і карати винних.

У команду він отримує талановитих фахівців, які мають свої скелети у шафі. Їм усім доведеться не тільки розкривати надзаплутаніші справи, а й порозумітися між собою та дізнатися — хто є ким насправді і чого вартий. У головній ролі — зірка українського кіно Сергій Стрельніков.

Про прем’єрні покази серіалів телеканал ICTV2 повідомить згодом.

Фото: ICTV2

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