Для маркетплейсу, шоуруму, Instagram-магазину: як сформувати правильну матрицю білизни для гуртових закупівель

Успішний продаж жіночої білизни залежить не лише від вартості чи якості товару. Особливе значення має правильно сформована товарна матриця. Для гуртового покупця помилково орієнтуватись на один підхід для всіх типів торгівлі. Адже те, що працює в Instagram-магазині, може зовсім не продаватись на Rozetka чи на іншому маркетплейсі або в бутіку.

Формат майданчика визначає і формат товару: модель, колір, фасон, розмір, навіть спосіб подачі. Щоб закуплена жіноча білизна оптом працювала на прибуток, а не накопичувалася на складі, потрібно враховувати специфіку кожного каналу продажу. Про це — далі.

Білизна жіноча оптом для маркетплейсів: ставка на універсальні позиції

На маркетплейсах типу Rozetka, Prom, Kasta клієнт обирає швидко, візуально і найчастіше — з мобільного. Він не завжди читає склад тканини чи опис типу чашки, натомість шукає знайому форму, зручний розмір і простий, базовий дизайн. Саме тому тут найкраще продаються бюстгальтери з формованою чашкою, трусики з середньою посадкою та комплекти у базових кольорах: чорний, білий, нюдовий.

Зараз дивляться

Щоб сформувати ефективну матрицю, радимо починати з 3–5 моделей, які мають стабільний попит. Це можуть бути:

безкаркасні бюсти;

трусики з м’яким поясом;

гладкі бюстгальтери push-up;

майки-боді.

Обов’язково під час закупівлі жіночої білизни на опт потрібно закривати популярні розміри — від S до XL — та мати кілька позицій у Plus Size.

На старті не варто скуповувати весь асортимент виробника. Для маркетплейса вигідніше працювати з постачальниками, які дозволяють формувати гнучкі партії. Сьогодні такі умови пропонує білизна оптом від відомих українських виробників. Наприклад, бренд Elita спеціально адаптує лекала бюстгальтерів та трусиків саме під місцеву аудиторію, тобто параметри тіла українських жінок, та має низький поріг об’ємів для гуртових закупівель.

Нижня білизна опт для Instagram-магазину: максимальна візуальність і швидкий імпульс

Instagram — це платформа емоцій, де продаж відбувається не стільки через потребу, скільки через візуальне бажання володіти річчю. Тут ідеально працює яскравий фотоконтент: мереживо, колір, нестандартні моделі, незвичні фасони. Саме тому оптом жіноча білизна для Instagram повинна містити яскраві елементи:

ефектні комплекти з контрастною обробкою;

м’які бралети з прозорими вставками;

push-up у сезонних відтінках тощо.

У цьому сегменті добре себе показують обмежені колекції з 2–3 кольорами та основними розмірами. Адже це молода жінка, яка не хоче обирати, вона хоче “взяти одразу”. Тому виграє той продавець, у кого є чітке позиціонування: “є в наявності”, “встигни купити”, “залишилось 3 штуки”.

Для Instagram-магазину важливо мати можливість закупити жіночу білизну оптом від виробника без прив’язки до повної ростовки. Це дозволяє швидко реагувати на попит, тестувати нові моделі та уникати перевантаження залишками. Найкраще продаватиметься те, що легко фотографується, має візуальний акцент і не вимагає глибокої консультації під час продажу.

Нижня білизна оптом для шоурумів і офлайн-магазинів: ставка на посадку, комфорт і великі розміри

Шоурум — це контакт із живим клієнтом. Тут покупчиня хоче відчути тканину, приміряти модель, оцінити, як сидить. І якщо білизна не ідеально “лягає”, така жінка її не купить. Саме тому для офлайн-точок першочерговим критерієм є посадка і відчуття тканини.

Найкраще підійде така жіноча нижня білизна оптом, яка враховує різні типи фігур:

моделі з м’якою чашкою;

бюстгальтери без кісточок;

трусики з високою посадкою;

майки-боді;

корегуючі комплекти.

Тут також важлива деталізація — якісні шви, фіксація пояса, контрольована еластичність. Це не “швидка білизна”, а виріб, який створює довіру до продавця.

Для цього сегмента важливо мати розширену розмірну сітку — до 12XL, з чашками до розміру J. Працюють не яскраві новинки, а перевірена база, яку жінка купує вдруге. Найчастіше покупець — жінка 35+, яка хоче практичну білизну на кожен день.

Що ще точно варто додати в матрицю для офлайн-продажів:

білизну з високою посадкою;

бралети з м’якою чашкою для великого бюста;

боді з коригуючим ефектом;

комплекти з трикотажу з сертифікатом Oeko-Tex.

У цьому сегменті виграє той гуртовик, хто обирає на опт білизну жіночу не за зовнішнім виглядом, а за рівнем довіри та лояльності постійної клієнтки.

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