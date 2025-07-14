Зростальний Місяць у серпні 2025: як скористатися фазою на повну

Серпень 2025 дарує два періоди зростального Місяця – час для дій, рішучості та оновлення. У цей період легко формувати нові звички, починати проєкти, зміцнювати зв’язки й займатися оздоровленням.

Зростальний Місяць сприяє внутрішньому відновленню, перезавантаженню думок і планів. Саме зараз варто робити кроки вперед, переглядати цілі та сміливо мріяти.

Коли буде зростальний Місяць у серпні 2025 року

Зростальний Місяць у серпні триватиме з 1 по 8 серпня, а також із 24 по 31 серпня. Перша чверть припадає на 1 та 31 серпня. Обидва періоди сприятливі для нових справ, планування й особистісного розвитку.

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Зростальний Місяць у серпні 2025 року — що можна і не можна робити

1 серпня – день очищення, трансформації та самовдосконалення. Добре для нових справ, подорожей, переосмислення минулого.

2 серпня – складний і напружений день. Можливі тривожні думки, ілюзії, конфлікти. Не починайте нових справ, не займайтеся медитацією.

3 серпня – день сім’ї та традицій. Добре для запуску довгострокових проєктів, реєстрації бізнесу та примирення.

4 серпня – сильний день для активних дій, спорту, бізнесу, оздоровлення. Пасивність небажана.

5 серпня – день інтуїції й любові. Корисна усамітнена робота над собою, але фізичне навантаження варто зменшити.

6 серпня – день омолодження й корекції. Гарно для косметичних процедур, налаштування внутрішніх процесів.

7 серпня – день розвитку й боротьби з негативом. Варто обмежити час за екранами. Можна починати нові справи.

8 серпня – несприятливий день. Висока емоційна напруга, можливі конфлікти. Важливі рішення краще не ухвалювати.

24 серпня – день планування, тиші та переосмислення. Добре для внутрішньої роботи й духовних практик.

25 серпня – час втілення ідей. Вдалий день для запуску бізнес-проєктів, оздоровлення. Уникайте переїдання.

26 серпня – день рішучості й контролю над емоціями. Добре для спорту, йоги, відмови від шкідливих звичок.

27 серпня – день вибору та переоцінки. Сприятливий для родинного спілкування та молитви.

28 серпня – день планування та аналізу. Добре для побутових справ, виваженого харчування.

29 серпня – день інтуїції, передчуттів і духовної роботи. Добре для шлюбу, медитацій.

30 серпня — перехідний день, коли особливо важливо стежити за словами. Будьте стриманими у тому, що кажете.

31 серпня – день оновлення, самовдосконалення, очищення. Час для запуску справ і внутрішнього перезавантаження.

Загалом зростальні періоди Місяця у серпні 2025 – це шанс вирівняти ритм життя, позбутися зайвого й наповнитися новою силою. Потрібно слухати себе та діяти усвідомлено.

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